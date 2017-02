Pub

As tribos alegam que o oleoduto vai pôr em perigo as atrações culturais e o abastecimento de água

Um juiz federal dos Estados Unidos rejeitou segunda-feira o pedido de duas tribos indígenas norte-americanas para emitir uma ordem de emergência para travar a construção da secção restante do oleoduto Dakota Access.

O juiz distrital James Boasberg, de Washington D. C., disse que enquanto o petróleo não estiver a fluir através do oleoduto, não há nenhum dano imediato para o rio Cheyenne e para as tribos Standing Rock Sioux, que pretendem que a suspensão da construção.

O juiz disse também que vai analisar os argumentos com mais pormenor na próxima audição, que deverá ocorrer a 27 deste mês.

As tribos apresentaram o pedido a semana passada, depois de a empresa construtora do oleoduto conseguir autorização federal para colocar os tubos sob um reservatório do rio Missouri no norte de Dakota.

Aquela é a última grande secção do oleoduto que precisa de ser construída para levar petróleo entre o norte de Dakota e o Ilinóis.

As tribos alegam que o oleoduto vai pôr em perigo as atrações culturais e o abastecimento de água, salientando que precisam de água limpa para praticar cerimónias da sua religião e que a presença do oleoduto torna a água impura.



