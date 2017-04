Pub

Juiz publicava comentários ofensivos em notícias sobre os casos em que estava envolvido

Um juiz britânico foi afastado do cargo por publicar comentários ofensivos, sob pseudónimo, em notícias sobre os casos em que estava envolvido. Jason Dunn-Shaw comentava no site do jornal Kent Online usando um nome falso.

Num comentário a uma notícia, o juiz de Kent chamou um homem de "burro" e noutra publicação acusou um comentador de ter "mente fechada e intolerante".

O Gabinete de Investigação sobre Conduta Judicial britânico entendeu que as atitudes do juiz revelavam falta de imparcialidade e ficavam "abaixo do padrão", segundo a BBC. Como tal, este órgão decidiu "remover Dunn-Shaw do gabinete judicial".

"Ele usou sites de media disponíveis publicamente para publicar materiais ou não remover materiais não compatíveis com a dignidade de um gabinete judicial ou que sugeriam falta de imparcialidade em assuntos publicamente controversos", afirmou um porta-voz do Gabinete de Investigação sobre Conduta Judicial.

Dunn-Shaw disse estar desanimado por ser sido despedido e afirmou que a decisão foi injusta e que vai recorrer.