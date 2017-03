Pub

Magistrado do Hawai considera que a decisão do Presidente viola a constituição americana

Um juiz federal do Hawai bloqueou o novo decreto de Donald Trump contra a entrada de cidadãos de seis países de maioria muçulmana, bem como de refugiados que pretendiam entrar nos Estados Unidos.

A decisão surgiu poucas horas antes da decisão do Presidente americano entrar em vigor. Esta é a segunda vez que é chumbada uma decisão de Trump sobre a entrada de cidadãos estrangeiros, depois de uma primeira versão ter sido chumbada por vários tribunais federais.

Em comparação com o antigo decreto, no agora chumbado não constava o Iraque como um dos países cujos cidadãos estaria impedidos de entrar no país, embora mantenha a proibição aos com origem no Irão, Somália, Sudão, Síria, Iémen e Líbia. Além disso, o novo documento não afetava os cidadãos que já usufruem de residência permanente nos Estados Unidos.

Neste sentido, o estado do Hawai defende que este decreto viola a constituição americana, algo que já tinha sido declarado em relação ao primeiro documento apresentado por Trump.

O Havai argumentou que a proibição defendida por Trump discrimina na base da nacionalidade e iria impedir residentes do Estado de receberem visitas de familiares provenientes dos países atingidos.