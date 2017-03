Pub

Marcel Hesse entregou-se num restaurante

A caça ao homem na Alemanha terminou. Marcel Hesse, jovem de 19 anos que terá assassinado o vizinho Jaden, de apenas 9, entregou-se às autoridades.

Hesse entrou num restaurante e disse: "Eu sou o homem que estão a procurar". Depois, pediu para serem chamadas as autoridades.

As buscas começaram após o corpo de Jaden ser encontrado. Marcel Hesse usou a dark web (parte perigosa e escondida da internet) para partilhar um vídeo do homicídio e fotos ao lado do corpo do menino de 9 anos.

Suspeitava-se que poderia ter também assassinado uma mulher, de acordo com outras publicações que fez na internet. Hesse deu a entender que teria torturado e matado uma mulher de maneira a conseguir o pin do seu cartão bancário.

De acordo com o Daily Mail, depois de ser detido, Hesse referiu um apartamento incendiado, onde foi descoberto outro corpo de um homem, muito provavelmente a segunda vítima do jovem de 19 anos.

Entre as várias publicações na dark web estão frases que dão a entender que terá mesmo cometido vários crimes.

"Cortei-me na mão enquanto lutava com uma 'besta' de 120 quilos", escreveu. Existem também fotos do jovem a lavar uma faca ou a posar para uma selfie com sangue nas mãos.

"Já sei que as pessoas morrem devagar quando as cortamos", escreveu antes de se entregar às autoridades.

O crime terá acontecido na segunda-feira, depois de Marcel ter pedido a Jaden, seu vizinho, para o ajudar com um escadote. Passadas duas horas o menino não voltou a casa e o padrasto foi à casa ao lado procurá-lo, encontrando-o morto "numa poça do seu próprio sangue".

