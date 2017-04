Pub

Um estudante de 19 anos que participava numa prova desportiva foi atingido pela bola metálica lançada por um praticante de lançamento de martelo

Um jovem de 19 anos foi atingido pela bola metálica de uma prova de lançamento de martelo e morreu. O acidente trágico deu-se no sábado à tarde quando Ethan Roser se encontrava num evento desportivo organizado pela sua escola, o Wheaton College, na região de Chicago, EUA.

De acordo com testemunhas citadas pela imprensa da zona de Chicago, o jovem encontrava-se no centro do campo - a zona para onde é lançado o martelo nesta modalidade - quando foi atingido, tendo caído inanimado no chão. Ethan Roser foi assistido por paramédicos no local e depois transportado para o hospital, onde foi declarado o óbito.

A escola, de cariz cristão, emitiu um comunicado em que esclarece que Ethan Roser estava a servir como voluntário no evento desportivo. "Estamos em luto profundo, mas, devido à nossa fé em Cristo, não sem esperança", diz.