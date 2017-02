Pub

Tudo aconteceu no restaurante onde ambos trabalhavam

Um jovem de 18 anos foi morto ao tentar proteger a mãe durante um assalto a um restaurante de fast food, em Houston, de acordo com a Associated Press.

A polícia diz que a vítima e a sua mãe eram as únicas pessoas no restaurante, àquela hora, e preparavam-se para encerrar o espaço. Foi nessa altura que dois assaltantes apareceram armados e apontaram uma pistola à mulher.

O detetive David Crowder, da polícia de Houston, referiu que o filho "tentou empurrar a mãe quando um dos ladrões disparou, acabando o jovem por ser atingido. A mãe salvou-se".

O rapaz acabou por morrer no hospital e os ladrões fugiram sem levarem nada.

As autoridades têm tentado falar com a mãe da vítima para obter informações mas, de acordo com o detetive Crowder, "é muito difícil para ela falar da situação".