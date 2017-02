Pub

Justine Clark quer enviar uma mensagem com a sua presença no concurso de beleza

Uma jovem australiana tornou-se na primeira candidata em cadeira de rodas à edição australiana do concurso Miss Mundo. Justine Clark, 26 anos, perdeu a eliminatória em que participou mas ainda tem esperança de chegar à fase final da iniciativa graças a um movimento solidário associado ao concurso de beleza.

"Para alguém em cadeira de rodas poder competir é uma coisa importante", afirmou a jovem ao jornal The Advertiser ainda antes de ter sido eliminada.

Justine Clark, que não quer revelar a razão pela qual está numa cadeira de rodas, esperava que a sua presença no evento passasse uma mensagem: "Independentemente da raça, tamanho ou deficiência - o que quer que te torne diferente - és bonita".

A final do concurso Miss Mundo Austrália realiza-se em julho e, de acordo com a CNN, Justin Clark ainda pode marcar presença graças ao movimento Beauty with a Purpose: basta que consiga a maior verba para campanhas locais de solidariedade.