Pub

Crime de enorme violência sobre jovem de 18 anos na cidade de Ecatepec já levoui os habitantesa organizar protestos para exigir mais segurança nas ruas

Mariana Joselin Baltierra de 18 anos foi encontrada morta na semana passada num matadouro no México. A jovem foi violada e estripada, num cenário de enorme violência que já deu azo a vários protestos dos habitantes locais, a exigirem mais segurança.

Os órgãos de Mariana foram encontrados no chão de um matadouro em Ecatepec, um município de um milhão e meio de pessoas que, segundo uma ONG local, em 2016 foi palco de 39 assassinatos de mulheres -- cerca de três por mês.

Mariana saiu de casa para ir às compras às 9 horas e no dia seguinte apareceu desmembrada no chão de um matadouro a 200 metros de sua casa.

A polícia procura agora encontrar o assassino, que de momento suspeita que seja um dos empregados do matadouro.

A impunidade de crimes deste género no México deixa a sociedade cética quanto à capacidade que as autoridades têm para meter o assassino atrás das grades.

De acordo com a ONU, apenas uma em cada cinco denúncias de violação no México têm sentença do tribunal.

Dados do Instituto Nacional de Estatísticas mexicano afirmam que entre 2000 e 2015 foram mortas quase 30.000 mulheres.