Adolescente de 17 anos estava em estado grave e foi levado para casa, para morrer junto da família. Acordou quando ia ser sepultado

Kumar Marewad, de 17 anos, chocou familiares e amigos quando "acordou" da morte a caminho do próprio funeral na cidade indiana de Managundi, estado de Karnataka. O jovem indiano tinha sido mordido por um cão vadio no mês anterior e ficou gravemente doente, tendo sido internado com febres altas e uma infeção generalizada.

Depois de hospitalizado, o estado de saúde de Kumer agravou-se e respirava apenas com a ajuda de um ventilador, conta o Times of India. Os médicos informaram a família de que o adolescente dificilmente sobreviveria quando fosse desligado da máquina de suporte de vida e a família decidiu então levar o jovem para casa, onde estaria acompanhado por todos os familiares quando chegasse a hora da morte.

Quando deixaram de detetar movimentos ou respiração, os pais de Kumar presumiram que teria sucumbido e começaram os preparativos para o funeral. Quando já estava a ser levado para o local onde seria enterrado, e a cerca de dois quilómetros do cemitério, Kumar abriu os olhos, moveu as mãos e os pés e começou a respirar pesadamente.

A família não ganhou para o susto e acabou por levar o jovem de volta ao hospital, onde foi diagnosticado com meningoencefalite, uma inflamação no cérebro, e continua internado.