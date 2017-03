Pub

A jovem estava a ser cremada pelo marido quando a família percebeu que algo estava errado

Uma mulher foi cremada viva na Índia após os médicos terem declarado por engano que estava morta. Rachna Sisodia, de 21 anos, foi retirada da pira funerária pela polícia do estado de Uttar Pradesh, com 70% do corpo queimado.

O incidente ocorreu na segunda-feira, um dia depois de Rachna ser dada como morta. Segundo o relatório do Sharda Hospital, citado pelo Hindustan Times, a jovem morreu devido a uma infeção pulmonar domingo à noite. Oitos horas depois era cremada pelo marido.

Uma autópsia noutro hospital contrariou as informações iniciais. Médicos de um hospital de Aligarh concluíram que a jovem ainda estava viva quando foi queimada, pois tinha cinzas nos pulmões e traqueia que só poderiam entrar com a respiração.

"A causa da morte foi choque por ter sido queimada viva", afirmou o superintendente da polícia Rajesh Pandey ao Hindustan Times.

Após a divulgação do último relatório, a família de Rachna acusou o marido da jovem, Devesh Chaudhary, e outros 10 membros da família dele de homicídio e violação.

O porta-voz do Sharda Hospital mantém as conclusões iniciais do relatório, reafirmando que a jovem morreu "devido a uma infeção pulmonar no domingo à noite". "A paciente deu entrada em estado crítico e os nossos médicos tentaram salvá-la", concluiu o porta-voz Ajeet.