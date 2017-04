Pub

Pivô estava no ar quando se apercebeu o que se passava, mas manteve o profissionalismo

Uma jornalista indiana passou por um momento trágico esta manhã de sábado quando deu, em direto na televisão, a notícia de um grave acidente de viação, apercebendo-se então que o marido tinha morrido nesse desastre.

Supreet Kaur, de 28 anos, estava a ler as notícias do IBC24, em Chhattisgarh, quando, após cerca de 15 minutos de noticiário, chega a notícia de um acidente de viação na província de Mahasamund, no qual três pessoas morreram e duas ficaram feridas.

A emissão passa então para um jornalista no local. Este não chega a mencionar os nomes das vítimas mas pelos detalhes do acidente - hora, local, veículos em causa, etc. - Supreet Kaur percebe que uma das vítimas era o seu marido, Harshad Kawade.

Ainda assim, a jornalista não perdeu a compostura e terminou o seu trabalho. Só se "foi abaixo" após as câmaras se terem desligado, noticia o Indian Express.

O seu profissionalismo foi muito elogiado pelo editor do canal. "O facto de ela ter continuado [o noticiário] diz tudo acerca do seu sentido do dever e profissionalismo. Ela manteve a calma durante mais dez minutos e só depois de as câmaras se desligarem começou a telefonar a familiares e desfez-se em lágrimas", disse aquele responsável.