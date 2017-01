Pub

Líder taiwanesa fez escala nos Estados Unidos e encontrou-se com políticos americanos. Jornal Global Times condena contactos com Tsai Ing-wen e alerta o futuro presidente Donald Trump para não pôr em causa a política de "uma só China".

"Se Trump renegar a política de uma só China depois de assumir o cargo, o povo chinês irá pedir ao governo para se vingar"", escreve em editorial o Global Times, jornal controlado pelas autoridades de Pequim. A ameaça surge horas depois de a líder taiwanesa, Tsai Ing-wen, ter feito escala em Houston a caminho da América Central, aproveitando para se encontrar com políticos do Partido Republicano como o governador do Texas Greg Abbott e o senador Ted Cruz, que foi um dos rivais de Donald Trump nas primárias.

A tensão entre Pequim e Washington por causa de Taiwan está em níveis altíssimos desde o telefonema de Tsai a Trump a felicitá-lo pela vitória nas presidenciais americanas de 8 de novembro. Desde que Jimmy Carter trocou o reconhecimento de Taipé por Pequim como governante legítimo da China em 1979 que nenhum presidente americano (eleito ou já em funções) falara diretamente com um homólogo taiwanês.

Refúgio desde 1949 dos nacionalistas chineses de Chiang Kai-shek derrotados na guerra civil pelos comunistas de Mao Tsé-tung, Taiwan, sob o nome de República da China, manteve até 1971 o assento na ONU e durante mais oito anos continuou a ser reconhecida pelos Estados Unidos. Hoje, a ilha, com capital em Taipé, tem apenas 21 aliados diplomáticos, vários deles na América Central, onde Tsai já está, depois de partir de Houston.

No passado, estas escalas por líderes taiwaneses nos Estados Unidos eram vistas como provocação por Pequim, mas nos tempos do anterior líder Ma Ying-jeou tal deixou de ser um problema. Presidente taiwanês entre 2008 e 2016, Ma encabeçou um processo de aproximação a Pequim, com a criação de ligações aéreas diretas e outras formas de cooperação, tanto económica como cultural. No final do mandato teve mesmo uma cimeira com o presidente chinês Xi Jinping, mas ambos na categoria de presidentes de partidos - do Kuomintang e do PC Chinês.

Tsai pertence ao DPP, partido que não esconde a vontade de declarar um dia a independência formal de Taiwan, mas tem sido cautelosa desde que foi eleita no ano passado. Pequim continua, porém, a pressioná-la para que reconheça o chamado consenso de 1992, que passa pela ideia de "uma só China" e deixa em aberto uma eventual reunificação.

Trump, que tem adotado uma atitude crítica em relação à China, disse já que não encontrará líderes estrangeiros antes de tomar posse dia 20, o que afasta a hipótese de estar com Tsai a 13, quando esta fizer escala em São Francisco. Mas no futuro nada está excluído nesta matéria.

Para pressionar Taiwan a voltar a adotar um tom mais conciliatório, Pequim tem-se multiplicado em manobras diplomáticas, a mais recente das quais passou pelo estabelecimento de relações com São Tomé e Príncipe, que antes reconhecia Taiwan. Pelo que se sabe, a trégua na chamada diplomacia do cheque que existia nos tempos de Ma deixou de ser respeitada e outros pequenos Estados que reconhecem Taiwan pode ser desafiados a optar pela República Popular da China.

O aparente interesse de Trump por Taiwan, uma ilha de cultura chinesa próspera e democrática, pode desagradar a Pequim, mas também gera alguma desconfiança em Taipé. Não é de descartar que o próximo presidente americano acabe por envolver o tradicional apoio à ilha, forte mas discreto, em futuras negociações com a China, nomeadamente do ponto de vista comercial.