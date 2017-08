Pub

Membros do Estados Islâmico tentaram colocar uma bomba num voo entre Austrália e Emirados Árabes Unidos

Os membros do Estado Islâmico que tentaram fazer explodir um avião que partia da Austrália para os Emirados Árabes Unidos estavam a ser vigiados pelos serviços de segurança do Líbano, e foi com a ajuda deste país que o atentado foi frustrado.

O governo libanês revelou esta segunda-feira que as suas autoridades policiais estavam a investigar os homens, que acabaram por ser detidos na Austrália este mês.

Os explosivos, disfarçados dentro de uma máquina picadora de carne e de uma boneca Barbie, deveriam ter sido colocados num voo da companhia aérea Etihad Airways que partiria de Sydney para Abu Dhabi a 15 de julho.

O homem que levaria os explosivos, irmão de um dos terroristas, não foi informado de que transportava uma bomba e que iria realizar um atentado suicida, segundo as autoridades. A bomba não embarcou no avião.

"No avião estariam 120 libaneses e pessoas de outras nacionalidades", disse o ministro do Interior do Líbano, Nohad Machnouk, segundo a Reuters.

No início do mês, a polícia australiana disse que dois homens, de 32 e 49 anos, tinham sido acusados de prepararem um ato terrorista. Um terceiro homem continuava sob custódia e um quarto foi libertado sem acusação. Os dois acusados arriscam-se a receberem penas de prisão perpétua.

"As instruções eram dadas por um membro importante do Estado Islâmico (EI)", que é "um comandante" do movimento, explicou na semana passada Michael Phelan, comissário-adjunto da polícia federal australiana.

A comunicação com o EI começou em abril. O grupo extremista enviou aos suspeitos os componentes para um engenho explosivo improvisado (IED, em inglês) através de um serviço de transporte internacional, a partir da Turquia.

Depois, o responsável do EI explicou como fabricar a bomba com aqueles componentes, "explosivos de qualidade militar" que teriam causado "danos significativos", disse Phelan.

"Com a assistência deste comandante [do EI], os acusados montaram o engenho explosivo e pensamos que o IED estava operacional e devia ser colocado no voo" da Etihad, acrescentou o investigador.

Para Phelan, esta é "uma das conspirações mais sofisticadas alguma vez tentadas em território australiano".

A Austrália participa, desde o verão de 2014, na coligação internacional, liderada por Washington, que realiza ataques aéreos contra o EI no Iraque e na Síria.

[Notícia corrigida às 18h: retirada menção à Líbia]