Especialista em temas de narcotráfico, escreveu vários livros e venceu prémios internacionais. Foi morto a tiro na rua em Culiacán

O jornalismo mexicano está de luto após o assassinato de Javier Valdez, correspondente em Sinaloa do jornal La Jornada, diretor do semanário Ríodoce e freelancer da agência francesa AFP. Reconhecido especialista em narcotráfico, com vários livros publicados sobre o tema, sabia que a sua profissão o punha em constante risco de vida e, segundo as autoridades, recebia ameaças de morte há três meses. Foi assassinado em Culiacán, a poucos metros do semanário que fundou em 2003, após ser obrigado por encapuzados a descer do carro. À volta do corpo havia 12 balas.

"Ser jornalista é fazer parte de uma lista negra. Eles vão decidir o dia em que te vão matar, mesmo se tiveres blindado e guarda costas", escreveu Valdez no seu último livro Narcoperiodismo, la prensa en medio del crimen y la denuncia (Narcojornalismo, a imprensa no meio do crime e da denúncia). É o quinto jornalista mexicano a morrer este ano, segundo as contas da Articulo 19, uma organização não governamental de defesa de liberdade de expressão. No ano passado, o balanço já tinha sido negro, com um recorde de 11 mortos. Desde 2000, a ONG contabiliza 105 jornalistas assassinados e 23 desaparecidos, sendo que 99,7% dos casos ficam impunes (apesar de o governo ter criado uma jurisdição especial para eles). De acordo com outra ONG, Repórteres Sem Fronteiras, o México é o terceiro país mais perigoso para os jornalistas, depois da Síria e do Afeganistão.

O trabalho de Javier Valdez era reconhecido não só no México, mas também internacionalmente. Em outubro de 2011, o Comité para a Proteção dos Jornalistas entregou-lhe o Prémio Internacional da Liberdade de Imprensa "pela sua cobertura corajosa do narcotráfico e por conseguir dar um nome e um rosto às vítimas". Valdez é autor de livros como Miss Narcos (sobre a forma como as mulheres sobrevivem na cultura do narcotráfico), Los Morros del Narco (sobre as crianças e os órfãos do crime organizado) ou Levantones (com histórias de desaparecidos e de vítimas). "Em Culiacán, em Sinaloa, é um perigo estar vivo e fazer jornalismo, é andar sobre uma linha invisível desenhada pelos criminosos, os que estão no narcotráfico e os que estão no governo", afirmou quando recebeu o prémio.

"Perguntei-lhe várias vezes se tinha medo. Ele dizia-me que sim, que era humano. Perguntei-lhe então porque arriscava a vida e ele respondia: "É algo que adoro, que alguém tem que fazer, é preciso lutar para mudar as coisas"", contou o irmão, Rafael Valdez, à AFP, para a qual Javier trabalhava como freelancer. A sua última colaboração, há dez dias, abordava a guerra interna no cartel Sinaloa, após a extradição do seu famoso e poderoso líder, Joaquin El Chapo Guzmán.

Protestos

A morte de Valdez gerou uma onda de indignação na sua cidade natal, Culiacán (capital de Sinaloa), mas também na Cidade do México, com os jornalistas a saírem à rua em protesto para exigir justiça. Nas redes sociais, membros dos media e cidadãos comuns exprimiam a sua tristeza e revolta com a palavra-chave #Nosestanmatando (estão a matar-nos).

No mesmo dia em que morreu Valdez, um outro jornalista terá também sido morto. Em Autlan, no vizinho estado de Jalisco, atiradores dispararam contra Sonia Córdova, sudbiretora do semanário El Costeño, matando o filho mais velho, Jonathan Rodríguez, que segundo algumas fontes trabalhava como repórter no jornal gerido pela família. A confirmar-se, seria a sexta morte este ano.

Todos estes crimes reacendem a pressão sobre as autoridades mexicanas. No Twitter, reagindo à morte de Valdez, o presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, condenou o "crime indigno" e assegurou ter dado instruções para que o Ministério da Justiça "apoie as autoridades locais no inquérito". De acordo com a ONG Articulo 19, esta foi a primeira vez que o presidente reagiu nesta rede social à morte de um jornalista.