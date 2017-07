Rodrigo Prieto, via flickr

O incidente aconteceu enquanto decorria o processo de divórcio

Uma mulher foi presa no Japão por destruir a coleção de violinos e arcos do ex-marido. A coleção estava avaliada em cerca de 813 mil euros e contava com 54 violinos e 70 arcos, uns comprados e outros feitos pelo homem de 62 anos.

A divorciada, de 34 anos, invadiu o apartamento do ex-marido, em Nagoya, e destruiu os instrumentos. O incidente aconteceu em 2014, a meio do processo de divórcio, mas a mulher só foi presa esta terça-feira enquanto regressava da China para Tóquio.

Entre os instrumentos destruídos estava um violino italiano, no valor de 38 mil euros.