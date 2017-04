Grupo de crianças aguardavam líderes do G7 para a cimeira que se realizou no Japão em maio de 2016. Taxa de natalidade começou a cair neste país a partir dos anos 70 do século XX

País está em primeiro lugar em esperança média de vida. Taxa de natalidade é negativa desde 2010 e não permite renovação geracional. Está a aumentar recurso a autómatos.

Hoje são pouco mais de 126 milhões. Daqui a 50 anos, serão 88 milhões. Em 2010, representavam 1,84% da população mundial; hoje, representam 1,68%. O Japão envelhece a passos rápidos. Desde 2010 que é negativa a taxa de natalidade. E, pela primeira vez, desde 1899, quando se iniciou a recolha de dados demográficos, registaram-se menos de um milhão de nascimentos em 2016 - 981 mil. Mais de um quarto da população tem mais de 65 anos. E, ainda em 2016, o número de mortos atingiu o valor histórico de 1 296 000 e a taxa de natalidade está nas 1,41 crianças/mulher, claramente inferior a 2,07 crianças/mulher, valor que permite a renovação geracional.

O Japão ocupa o primeiro lugar em esperança média de vida, com 83,6 anos. Em Portugal, é de 80,4.

A taxa de natalidade começou a cair nos anos 1970 - quando o número de crianças era de 2,2 por família - e na década de 1980 estava já abaixo das 2,07 crianças/mulher. Como termo de comparação, o número de crianças por família era de 4,27 na década de 40 do século XX. O aumento da esperança média de vida permitiu que não caísse desde logo o valor total da população. Shigeki Matsuda, professor de Sociologia da Universidade de Chukyo, em Nagoia, enumera, num texto publicado em Child Research Net, site japonês que estuda o problema, as causas para o declínio da natalidade: a crescente presença das mulheres no mercado de trabalho, mas escassos ou nenhuns apoios para conjugarem a dupla função de mãe e profissional, ausência de apoios oficiais e de incentivo ao casamento e natalidade, o custo financeiro de criar e educar uma criança, a carga física e psicológica de ser progenitor, ausência ou insuficiência de rendimento, a deterioração dos conceitos de casamento e da função parental, além de um número cada vez maior de "solteiros parasitas", isto é, pessoas que não querem assumir compromissos pessoais e sociais.

Este panorama levou o governo do primeiro-ministro Shinzo Abe a estabelecer como prioridade o combate ao declínio demográfico, estabelecendo como meta para os próximos 50 anos uma população na ordem dos cem milhões. Mas não irá alterar a tradicional política de concessão de vistos para residência permanente de estrangeiros, à exceção de mão-de-obra qualificada. No passado, foram criados incentivos para atrair mão-de-obra estrangeira, designadamente de países do Sudeste Asiático, mas durante a crise de 2007-2008 muitos deles viram-se forçados a deixar o país. Hoje, parte do esforço é para atrair mão-de-obra feminina para as limpezas domésticas, com o objetivo de levar um maior número de japonesas a integrar a força de trabalho. Mas se não forem criados incentivos adequados, como nota Shigeki Matsuda, isto só irá acentuar o declínio demográfico.

O Japão sempre se mostrou contrário a políticas de acolhimento de estrangeiros, com o argumento de que podem causar perturbações sociais ou influenciar negativamente a identidade nacional. O número de estrangeiros no Japão é hoje de um milhão, um terço são etnicamente chineses. A maioria está empregada na indústria e nos setores da restauração e hoteleiro.

Uma sondagem divulgada em fevereiro pela Bloomberg revelava que 86% das empresas reconheceram ter tido dificuldades em preencher todas as vagas existentes em 2016, o valor mais elevado a nível internacional. A taxa de desemprego no Japão é das mais baixas a nível mundial: 3,1% naquele ano. O crescimento económico foi de 0,5% na 1.ª metade de 2016 e de 0,3% no 2.º semestre. A população ativa era de 60 milhões em janeiro de 2017.

Perante a recessão demográfica, as empresas recorrem cada vez mais a autómatos e outro tanto está a suceder para as tarefas domésticas. Mas nada substitui um ser humano em muitas coisas.