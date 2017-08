Pub

A colocação do sistema norte-americano antimíssil destina-se a responder ao risco da queda de fragmentos quando os mísseis sobrevoarem esta região

O Japão iniciou esta sexta-feira a instalação do sistema norte-americano antimíssil Patriot após a Coreia do Norte ter ameaçado lançar mísseis balísticos em direção a Guam e que sobrevoariam o oeste do território nipónico.

O Ministério da Defesa disse esta sexta-feira que os mísseis de interceção terra-ar PAC-3 foram enviados para quatro locais: Hiroshima, Kochi, Shimane e Ehime.

A colocação deste armamento destina-se a responder ao risco da queda de fragmentos quando os mísseis sobrevoarem esta região.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Os quatro sistemas PAC-3 foram transportados desde o leste do Japão, onde o sistema de defesa se encontra sobretudo concentrado em redor de Tóquio. A sua chegada aos novos locais designados está prevista para sábado.

O ministério não confirmou se o ministro da Defesa, Itsunori Onodera, já emitiu uma ordem para abater mísseis que sobrevoem território do país.

Em Pyongyang, apesar do aumento das tensões, a vida nas ruas da capital norte-coreana Pyongyang permanecia calma, relatou a agência noticiosa Associated Press (AP).

Ao contrário de anteriores crises, não têm soado as sirenes de alarme nem são visíveis viaturas camufladas. Os 'media' estatais asseguram que a população está ao corrente da versão oficial sobre a atual situação, mas não são detetadas situações de ansiedade.

Desde há décadas que os 'media' estatais sugerem à população norte-coreana que podem estar perante uma guerra iminente, que os Estados Unidos serão os responsáveis pelo conflito, e que o seu país está preparado para se defender.

No final da tarde de hoje, indica a AP, numa zona verde no centro de Pyongyang, jovens praticavam voleibol, enquanto os pais e os avós observaram as crianças a brincar num parque infantil.