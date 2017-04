Pub

A filha do presidente norte-americano participou na cimeira Women 20 (W20) sobre a igualdade de género.

Ivanka Trump juntou-se hoje à chanceler alemã Angela Merkel e à diretora do FMI Cristine Lagarde na cimeira cimeira Women 20 (W20) sobre a igualdade de género, a decorrer em Berlim, mas foi assobiada quando descreveu o pai, o presidente norte-americano, como um defensor dos direitos das mulheres.

"Isto é algo de que me orgulho, ainda antes de ele entrar na presidência, ele defendeu isso nas primárias. Ele tem sido um tremendo campeão no apoio às famílias e permitindo-lhes prosperar", afirmou Ivanka Trump, antes de a plateia ter reagido de forma mais negativa.

Perante isso, a moderadora do debate acabou por perguntar a Ivanka Trump acerca de atitudes menos próprias de Donald Trump para com as mulheres e que vieram a público durante a campanha para as presidenciais norte-americanas. A "primeira-filha" admitiu estar bem ciente das críticas na comunicação social, mas contrapôs a sua experiência pessoal e também das mulheres que trabalharam com o magnata ao longo dsa últimas décadas de que este "acredita no potencial das mulheres e na sua capacidade para fazer o trabalho tão bem como qualquer homem".

Ivanka acrescentou ainda que o pai sempre a encorajou e ajudou a progredir.

O W20 é um fórum das mulheres do G20, grupo que junta potências económicas e países emergentes e a União Europeia.