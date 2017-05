Pub

Filha do presidente dos EUA, Donald Trump, lançou novo livro hoje onde escreve sobre as dificuldades de equilibrar a família e o trabalho. Houve tempos em que não conseguiu fazer massagens

Ivanka Trump tem uma vida ocupada como empresária e conselheira da Casa Branca e partilha agora em livro alguns segredos que lhe permitem equilibrar a vida familiar com a vida profissional. O livro - Women who work (Mulheres que trabalham, numa tradução livre) - foi lançado hoje nos EUA, e pretende ajudar "a desmascarar o mito da supermulher".

Apesar de a obra da filha de Donald Trump, ter sido escrita antes das eleições presidenciais, o prefácio foi escrito uns dias antes da tomada de posse e Ivanka fala dos tempos loucos da campanha. "Durante períodos extremamente exigentes, como na campanha eleitoral, entrei em modo de sobrevivência: Trabalhava e estava com a minha família; Não fazia muito mais. Honestamente não me mimava com uma massagem ou tinha muito tempo para cuidar de mim. Gostava de ter conseguido acordar mais cedo para meditar por vinte minutos e teria adorado encontrar-me com amigos que não via há três meses, mas simplesmente o dia não tinha horas suficientes."

Para evitar conflitos de interesses, a primeira filha vai doar todas as receitas do livro para a solidariedade e prescindiu da habitual tournée de divulgação do livro. Além da experiência de Ivanka Trump, o livro partilha as histórias de 12 mães com carreiras de sucesso. Nos excertos publicados, em exclusivo pela Fortune, Ivanka Trump explica que foi difícil assumir-se como executiva com filhos. Por isso, pretende ajudar agora outras mulheres de carreira a não esconder que têm uma família, por receio que não sejam encaradas com a mesma seriedade.

Para a autora, o equilíbrio casa-trabalho não existe e ela aprendeu a aceitar essa realidade. "Se estou a negociar uma grande parceria, posso trabalhar três semanas seguidas. Se estou a planear uma viagem de trabalho, sei que não vou marcar nada na noite antes da partida e depois do regresso porque quero passar tempo com a minha família". O segredo, escreve Ivanka, mãe de três crianças, "é olhar para todo o contexto e criar uma rotina que funcione para si e para a sua família".

Aos 35 anos e dona de uma fortuna pessoal de 220 milhões de euros, Ivanka escreve que está empenhada em criar um ambiente mais amigo dos pais nas suas empresas. "Se és a chefe, partilha que vais sair para ir buscar a tua filha à escola para criar uma cultura em que os outros se sentem confortáveis para fazer o mesmo".

Ivanka Trump conta também que, pelo menos, uma vez por semana a sua filha mais velha (Arabella) vai ao seu escritório para um almoço de trabalho. A menina de cinco anos vai sobretudo pintar e brincar ano seu Office Baby, como lhe chama Ivanka. Mas este é um momento, em que a conselheira da Casa Branca, através da "integração" dos filhos na sua rotina de trabalho, consegue mostrar à sua equipa que dá prioridade à família e que "eles o podem fazer também". "Isso não significa que as crianças são bem-vindas. Apenas reconhece que ter uma família é parte de uma vida mais completa que estamos todos a viver, da mesma maneira que às vezes precisamos de fazer um telefonema de trabalho a um domingo ou responder a e-mails durante a noite."