Filha do presidente dos EUA garante que prefere exercer a sua influência junto do pai nos bastidores e faz elogios ao marido

Em novembro, numa conversa no 60 minutos, Ivanka Trump assumiu que iria ser apenas a "filha" do presidente dos Estados Unidos. Mas desde então tem surgido ao lado de líderes como o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, a chanceler alemã, Angela Merkel, e em reuniões de trabalho na Casa Branca. Um caminho que, na semana passada, a levou a tornar-se funcionária federal.

Ontem, na sua primeira entrevista desde que está oficialmente a trabalhar na Casa Branca, Ivanka Trump garantiu querer ser uma "força para o bem" na Administração e deixou claro que "quando discordo do meu pai, ele sabe", sublinhando que prefere exercer a sua influência em privado. E ainda houve tempo para um pequeno lapso de vocabulário.

"Vou continuar a fazer o que fazia antes no setor privado, a defesa do fortalecimento económico das mulheres. Estou muito focada no papel da educação... Ainda sou a filha do meu pai. Por isso, para mim, este título foi para dar aos críticos os conforto de que eu sigo os mais altos padrões éticos. Mas vou pressionar o meu pai sobre os assuntos que me são caros", disse a empresária a Gayle King, uma das apresentadoras do programa This Morning da CBS.

Questionada porque razão não defende publicamente questões como os direitos dos homossexuais ou das mulheres, Ivanka garante que "quando discordo do meu pai, ele sabe".

Recusando dar exemplos de temas nos quais discorda do pai, a nova funcionária da Casa Branca preferiu explicar que prefere exercer a sua influência em privado. "Não acho que me vai tornar uma defensora mais eficaz tornar públicos todos os assuntos dos quais eu discordo. Isso quer dizer que serei atacada por alguns críticos que dizem que eu deveria falar. E outras pessoas irão respeitar a longo prazo o que eu faço. Mas penso que a maior parte da influência que tenho, as pessoas não irão saber", explicou a Gayle King.

Ivanka Trump defendeu-se também contras as críticas de que tem sido "cúmplice" das políticas do pai. "Se ser cúmplice é querer ser uma força para o bem e ter uma influência positiva então eu sou cúmplice. Não sei o que o que os críticos que dizem isso de mim, se eles estivessem nesta posição única na qual eu me encontro, se fariam diferente. Por isso espero ter um impacto positivo. Não sei o que quer dizer cúmplice, mas espero que o tempo prove que eu fiz um bom trabalho e, mais importante, que a Administração do meu pai foi o sucesso que eu sei que será".

Cerca de um minuto depois de a CBS ter exibido esta resposta, o dicionário Merriam-Webster decidiu usar o Twitter para explicar a Ivanka, perante as suas dúvidas sobre o significado da palavra, que "cúmplice", neste caso em inglês, "complicit" era alguém que "ajuda, de alguma forma, a cometer um crime ou algo de errado".

A filha de Trump falou também do marido, Jared Kusher, um dos conselheiros mais próximos do presidente, dizendo que ele é "muito inteligente, muito talentoso, com uma enorme capacidade", sublinhando que ele foi "instrumental na ajuda para o sucesso da campanha".