Criado com duas irmãs e pai de duas filhas, o presidente eleito garante que adora mulheres. Mas só tem quatro no seu governo

Olhando para a futura Administração Trump, é preciso chegar ao 12.º lugar na hierarquia do governo americano para encontrar a primeira mulher: Elaine Chao, a secretária dos Transportes. Um facto que parece vir confirmar a constatação de media como a CNN de que o presidente eleito se rodeou de "homens, brancos e velhos". Mas que pode não corresponder totalmente à realidade. É que se até agora apenas escolheu quatro mulheres para os principais lugares do seu governo, há muitas mais mulheres no círculo de influência do milionário. A começar pela filha Ivanka, cujo papel se não é oficial é sem dúvida essencial, passando pela conselheira Kellyanne Conway e acabando na futura primeira-dama, Melania.

Durante a campanha, a relação de Trump com as mulheres e a forma como o milionário se relaciona com o sexo feminino foi um dos assuntos mais quentes. Dos ataques do republicano contra a pivô da Fox News Megyn Kelly ao vídeo de 2005 em que surge a dizer que quando se é poderoso, as mulheres "fazem o que queremos", foram várias as atitudes vistas como misóginas por parte do candidato.

Acusações que Trump nega, não se cansando de garantir: "Eu adoro mulheres!" Filho de uma imigrante escocesa que no livro de 1997 The Art of Comeback, o magnata da construção descreveu como "esperta como o raio", acrescentando "parte dos problemas que tive com as mulheres foi por as comparar com uma mãe incrível, Mary Trump".

Além da mãe, Trump cresceu rodeado por duas irmãs. Com três casamentos - com a checa Ivana, a americana Marla e a eslovena Melania -, Trump é também pai de duas filhas. E se Tiffany, a mais nova, se mantém discreta, Ivanka, a mais velha, é uma figura com inegável influência junto do pai. Nos negócios, como agora na política. Aos 35 anos, a empresária e mãe de três filhos surgiu sempre ao lado do pai na campanha e faz parte, com os irmãos Donald Jr. e Eric, da equipa de transição do presidente eleito. Um papel no qual alguns analistas veem um conflito de interesses, tal como viram na presença de Ivanka no primeiro encontro de Trump depois da vitória, com um líder estrangeiro, numa visita do primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, à Trump Tower em novembro.

Na Administração, Ivanka pode não ter um cargo atribuído, mas com certeza será uma das primeiras vozes que o pai ouvirá. Mais até talvez do que a da primeira-dama. Pelo menos nos primeiros meses no cargo. Ou não tivesse Melania decidido ficar em Nova Iorque com o filho, Barron, de dez anos, até este terminar o ano letivo, em vez de se mudar para a Casa Branca, em Washington.

Mas Trump talvez nem tivesse chegado à Casa Branca sem Kellyanne Conway. À terceira parece ter sido de vez e depois de afastar os dois primeiros diretores de campanha, o republicano encontrou na CEO da empresa de sondagens The Polling Company a aliada que precisava. Aos 49 anos, Conway viu a dedicação recompensada com um lugar de conselheira na Administração pelo "papel fundamental que teve na vitória" de Trump, escreveu o próprio em comunicado. Mãe de quatro filhos, Conway chegou a dizer que talvez não conseguisse conciliar a vida pessoal com um cargo no governo, mas Trump parece ter convencido a sua mais próxima colaboradora. "Ela é incansável e uma defensora persistente da minha agenda, além de ter ideias espantosas sobre a forma de passar a nossa mensagem", afirmou Trump. Apelidada pelos media americanos de "feiticeira de Trump", Conway foi a primeira mulher a liderar uma campanha presidencial com sucesso nos EUA.

Outra das colaboradoras mais próximas que Trump leva com ele para a sua equipa presidencial é Hope Hicks. Esta ex-modelo adolescente de 28 anos passa de assessora de imprensa do candidato - muitas vezes a sua única ligação com os jornalistas - a diretora de estratégias de comunicação.

Com os departamentos de Agricultura e Assuntos dos Veteranos ainda por preencher, a Administração Trump conta até agora apenas com quatro mulheres. Barack Obama, quando tomou posse em janeiro de 2009, tinha seis mulheres na sua equipa, uma delas - Hillary Clinton - como chefe da diplomacia. Agora, Elaine Chao, a única asiática do futuro governo americano, é a primeira a surgir na hierarquia. Nascida em Taiwan e imigrada para os EUA aos 8 anos, a nova secretária dos Transportes começou a carreira na banca, mas nos últimos anos tornou-se uma mulher do sistema, tendo sido secretária do Trabalho nas duas administrações Bush filho.

A milionária filantropa Betsy DeVos na Educação e Linda Mc-Mahon, cofundadora da World Wrestling Entertainment, empresa que se dedica sobretudo à promoção de luta profissional, nas pequenas empresas, juntam-se a Nikki Haley, a nova embaixadora dos EUA nas Nações Unidas (e única pessoa de ascendência indiana na equipa governamental) para completar a representação feminina na futura Administração Trump.