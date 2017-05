Pub

Em 2013, no naufrágio de um pesqueiro líbio, morreram 268 pessoas

Quase quatro anos depois da tragédia, que ocorreu a 11 de outubro de 2013, surgem gravações áudio de uma conversa entre autoridades italianas e um barco que vinha da Líbia, com cerca de 480 pessoas a bordo.

Nesse dia aconteceu um dos mais trágicos eventos da crise migratória dos últimos anos. Morreram quase 270 pessoas, entre as quais 60 crianças. As gravações foram publicadas pela revista italiana L'Espresso e revelam que as autoridades italianas demoraram cinco horas a responder efetivamente ao que se estava a passar.

O acidente aconteceu perto da ilha italiana de Lampedusa, a cerca de 60 milhas náuticas, quando o pequeno barco pesqueiro se virou e afundou.

De acordo com o áudio divulgado, o primeiro contacto proveniente do barco foi pouco depois do meio-dia. Mohanada Jammo, um médico sírio que vinha no barco, entrou em contacto com a guarda costeira italiana, pedindo ajuda. Indicou que se deviam tratar de 300 pessoas no barco, mas veio a confirmar-se que eram quase 500.

"Despachem-se, por favor, está a entrar água. Por favor, o barco está a afundar, há meio metro de água no barco", pode ouvir-se na gravação.

"Ligue para Malta", ouve-se do outro lado, apesar de Malta estar a 118 milhas náuticas.

"Está perto de Malta. Ligue-lhes muito depressa, que eles estão perto, ok?", ouve-se do lado dos responsáveis italianos.

"Estamos a morrer, por favor", diz Jammo noutra chamada, depois de as autoridades de Malta lhe terem dito que o barco estava mais perto de Lampedusa, diz o The Independent. A resposta continuou a ser a mesma: "Ligue para Malta".

Durante este processo, um barco de patrulha italiano aguardava ordens e estaria entre 10 a 20 milhas náuticas do barco onde se encontravam os refugiados.

Numa outra chamada agora revelada, as autoridades italianas e de Malta debatem quem deve auxiliar os refugiados. É apenas pouco depois das 17:00, depois de um meio aéreo de Malta ver o pesqueiro a virar e afundar, que os italianos decidem enviar o barco que estava a poucas milhas. Até então, a recusa devia-se ao facto de esse barco ser o "único ativo importante na região".

Enquanto se passavam as responsabilidades de auxílio de um lado para o outro, morreram 268 pessoas, entre as quais 60 crianças, e ainda hoje a justiça italiana investiga o naufrágio.