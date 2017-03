Pub

Miroslav Lajcak foi o primeiro ministro dos Negócios Estrangeiros da Eslováquia a visitar Portugal em 18 anos. Apesar disso, refere, a comunicação entre os dois países sempre foi boa.

Além das questões bilaterais, como sejam o comércio ou turismo, o principal foco da sua visita foi o futuro da União Europeia, tema sobre o qual falou ontem ao DN. Ex-candidato a secretário-geral da ONU, elogia o trabalho de António Guterres e diz ter ficado amigo do ex-primeiro-ministro português durante o processo de eleição.

A duas semanas da cimeira dos 60 anos do Tratado de Roma assistimos a uma grave crise diplomática entre países da UE e a Turquia, sendo o pior caso o da Holanda. A ministra turca expulsa pelas autoridades holandesas disse que este não é comportamento digno da democracia europeia. Isto não prejudica a imagem da UE?

Isto é muito mau, quer para a União Europeia quer para a Turquia e para o ambiente na UE que, só por si, já está bastante envenenado. Mas isto não surgiu assim do nada. Isto resulta de uma frustração mútua que existe na relação UE-Turquia. Eles acham que não os apoiámos o suficiente na condenação do golpe de Estado falhado [de julho], a UE está preocupada com os direitos humanos e detenções na Turquia. O ambiente é muito mau. Agora esta questão sobre realizar campanha eleitoral [para o referendo turco de 16 de abril] noutros países tem que ser regulada. Deve haver acordo entre os países e, se o país onde se quer fazer campanha não está confortável com isso, então não se pode fazer. Os países da UE devem discutir isto.

Na Holanda este diferendo diplomático pode acabar por beneficiar o partido de Geert Wilders nas legislativas de quarta-feira?

O facto de haver eleições na Holanda também tem influência. Não quero especular. Mas quando se quer fazer campanha noutro país também se deve ter em conta a outra campanha que está em curso nesse mesmo outro país.

Quando olha para estes partidos e movimentos nacionalistas, na Holanda, França, Alemanha, acha que eles são, neste momento, a principal ameaça à UE?

Acho que sim. Não temos um inimigo externo que queira destruir a UE mas, se nada fizermos, ela pode implodir. É por isto que temos expectativas elevadas sobre Roma. Porque existem estes populistas? Porque as pessoas já não acreditam que a UE tem a solução para os seus problemas. Por um lado, é só regulamentos, com a Comissão Europeia a intervir no nosso dia a dia, em pormenores, mas quando surgem problemas económicos, de segurança, de migrações, subitamente essa Bruxelas toda poderosa revela-se incapaz. As pessoas estão desiludidas. O problema é que os populistas não têm soluções reais porque nunca há soluções fáceis para problemas difíceis.

Em seu entender, o que deve constar da declaração de Roma? Portugal, por exemplo, insiste na consolidação da Zona Euro...

O mercado interno, Schengen e a Zona Euro são provavelmente as coisas mais importantes, mas o resultado da declaração de Roma deveria ser responder aos problemas dos cidadãos comuns: segurança, economia, migrações, melhor comunicação com as pessoas. De Roma deve sair um documento diferente, curto, simples, com uma mensagem clara. Algo que mostre que a UE, dos 27, tem uma visão e as ferramentas para resolver os problemas e que se pode confiar nela.

Disse a UE dos 27... O brexit pode começar em breve... Sem o Reino Unido, a UE avançará enfim para uma defesa europeia?

Temos feito bons progressos. Mas gostaria de dizer que é preciso evitar duplicações, desenvolvendo um sistema que seja totalmente compatível com a NATO. Não é realista pensar que podemos ter dois exércitos e dois orçamentos para despesas militares. Deve ser um pilar europeu da defesa da NATO. Para nós, na Eslováquia, a NATO é o principal garante da nossa segurança, mas a Europa deve emancipar-se.

Também é um desafio para a UE a ameaça feita pela Administração de Donald Trump de que os EUA poderão reduzir a sua contribuição para a NATO se os europeus não aumentarem a sua...

Esse sentimento está presente há anos nos Estados Unidos. Apenas agora se falou nele em voz alta. Quando entrámos na NATO aceitámos o compromisso dos 2% [do PIB em despesas de Defesa]. E a verdade é que só cinco Estados membros cumprem os objetivos. É justo que os americanos esperem que todos cumpram a sua parte. Temos que mostrar que somos sérios.

O que acha da ideia de uma UE a várias velocidades?

Se virmos bem ela já existe. Somos a favor desde que seja inclusiva.

Candidatou-se a secretário-geral das Nações Unidas, mas ganhou António Guterres. Qual a sua opinião sobre ele e o seu trabalho?

Ele foi o melhor e a vitória foi justa. A campanha foi uma grande experiência e este foi o primeiro emprego ao qual tive que concorrer. Aprendi muito e aquilo que mais gostei em António Guterres foi que ele, tal como eu, fez uma campanha positiva. Nunca falámos sobre os outros candidatos. Ele estava focado no seu programa. Desejo-lhe sorte porque estar à frente da ONU nestes tempos difíceis não é fácil. Durante a campanha ficámos amigos e teremos oportunidade de trabalhar muito de perto: sou candidato do meu grupo regional para ser o próximo presidente da Assembleia Geral da ONU, a partir de setembro. Estamos em contacto e ofereço o meu apoio. Portugal pode orgulhar-se dele.

A forma como foi eleito envia um sinal de transparência (nomeadamente por causa da dupla candidatura da Bulgária)?

A primeira parte do processo foi transparente, com as audiências e o acesso público a elas. Isso ajudou à credibilidade da ONU. A segunda parte foi feita nos bastidores, como acontecia antes, mas o processo, no seu todo, constituiu um grande progresso.

Qual a prioridade da ONU?

É preciso fazer um trabalho melhor na prevenção dos conflitos, não deixar que cheguem a acontecer. Assim pouparemos muitas vidas humanas e muito dinheiro.