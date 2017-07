Pub

Israel removeu uma passagem superior e barreiras instaladas junto da Esplanada das Mesquitas, cedendo aos pedidos de manifestantes muçulmanos, o que resultou em celebrações, na rua, por milhares de palestinianos, hoje.

Líderes muçulmanos disseram que vão decidir mais tarde se os fiéis vão poder voltar ao local sagrado para orações, pondo fim à crise.

O líder do Comité Supremo Islâmico, Ikrema Sabri, tinha dito anteriormente que os fiéis não podiam voltar ao templo até Israel remover as novas barreiras e câmaras instaladas após um ataque mortal no local.

Segundo Sabri, mesmo depois de Israel remover os detetores de metais, outros passos tinham de ser dados para repor a calma, indicando que os protestos iriam continuar até os portões do complexo serem abertos, e removidas as barreiras metálicas, ponte de ferro e câmaras.

"Não vamos entrar na mesquita, até estas medidas serem implementadas", disse à agência Associated Press.

Não se sabe se a remoção das barreiras e ponte será suficiente, mas na quinta-feira de manhã palestinianos dançaram na rua, cantando "Deus é grande".

No início do mês, Israel instalou novas medidas de segurança após um atirador árabe ter abatido a tiro dois polícias dentro da área do templo. No entanto, os palestinianos viram as novas medidas de segurança como uma tentativa de Israel aumentar o controlo sobre o local.

O caso gerou os piores confrontos de rua em vários anos.

A decisão de retirar os detetores de metais foi tomada após uma intensa mobilização diplomática, com a comunidade internacional receosa do risco de uma escalda das tensões. Na terça-feira os detetores foram retirados e câmaras de videovigilância instaladas.

No entanto, políticos palestinianos e clérigos muçulmanos dizem que estas medidas não são suficientes e pedem a Israel que reponha a situação no templo da Cidade Velha de Jerusalém, tal como estava antes do ataque de 14 de julho.

O complexo, conhecido entre os muçulmanos como Santuário Nobre e entre os judeus como Monte do Templo, - também comumente chamado de Esplanada das Mesquita -- é um dos locais mais disputados do mundo.