Para assinalar os 65 anos de reinado - o Jubileu de Safira -, a monarquia britânica divulgou no Facebook uma foto da soberana com os brincos e o colar de safira que o pai lhe deu como prenda de casamento em 1947

Pub

Rainha optou pelo recolhimento no Jubileu de Safira. Data foi assinalada com salvas de canhões em várias cidades e primeira-ministra May saudou "inspiração" da soberana.

Ser rainha é "um trabalho para toda a vida", terá dito um dia Isabel II. Talvez por isso no dia em que a monarca assinalou 65 anos no trono - o chamado Jubileu de Safira - e apesar de uma gripe forte a ter mantido afastada dos olhares durante duas semanas na altura das festas, a hipótese de, aos 90 anos, abdicar a favor do filho Carlos continua uma possibilidade remota.

Isabel II assinalou a data em Sandringham, em privado, como faz sempre no dia em que herdou o trono por morte do pai, o rei Jorge VI. A então princesa Isabel estava no Quénia com o marido, o príncipe Filipe, quando este a informou da morte do pai, aos 56 anos. "O meu pai morreu demasiado jovem", diria mais tarde a monarca, admitindo que "de repente foi preciso seguir em frente e fazer o trabalho o melhor possível, e aceitar o facto que é o nosso destino".

Coroada apenas a 2 de junho de 1953, foi logo naquele 6 de fevereiro do ano anterior que Isabel II, então com 25 anos, deixou a vida de jovem mãe de dois filhos para assumir o trono de Inglaterra. "Ela só tinha 25 anos, com todos os fardos e responsabilidades de ser uma jovem soberana no início dos anos 50, no Reino Unido do pós-guerra, que era muito um mundo de homens", explica ao tabloide The Sun Ingrid Seward, diretora da revista Majesty. Uma ideia materializada na imagem de uma Isabel II toda vestida de negro a descer do avião que a trazia de África e a ser recebida na pista do aeroporto pelo primeiro-ministro Winston Churchill e por outros membros do governo.

Isabel II subiu ao trono por morte do pai a 6 de fevereiro de 1952, mas só foi coroada a 2 de junho do ano seguinte Facebook

Twitter

A fotografia desse dia (retratado também na série televisiva The Crown) foi ontem partilhada no Facebook da monarquia britânica. E não foi a única. A ascensão ao trono foi também assinalada com uma fotografia da rainha, de vestido azul, e com o colar e os brincos de safiras e diamantes que o pai lhe ofereceu como presente de casamento em 1947. A fotografia foi tirada em 2014 por David Bailey. Os responsáveis pela página partilharam ainda uma fotografia de Isabel II em criança, ao colo do pai, o futuro rei Jorge VI.

Apesar de a rainha optar pelo recolhimento no Dia da Ascensão ao Trono, como a data é conhecida, o dia começou com salvas de canhões em Londres e outras cidades do Reino Unido. A primeira-ministra Theresa May deu os parabéns à soberana, "uma verdadeira inspiração para todos nós". Em comunicado, a chefe do governo britânico - a segunda mulher e 13.º primeiro-ministro do reinado de Isabel II - reconheceu como "uma prova da devoção" da monarca nação "o facto de não assinalar o dia em que se torna na primeira rainha a reinar 65 anos com nenhuma celebração especial mas, em vez disso, optando por seguir com o trabalho ao qual dedicou a vida".

Depois de em 2016 se ter multiplicado em cerimónias públicas a assinalar o 90.º aniversário, Isabel II, que em 2015 bateu o recorde do mais longo reinado de um soberano britânico (até então detido pela sua trisavó, a rainha Vitória), passa hoje o seu 23 743.º dia no trono. Mas a própria desvaloriza os recordes que vai batendo. "É inevitável que uma vida longa passe por várias etapas. E a minha não é exceção", dizia em 2015 na mensagem aos súbditos.

Para já, novembro é a próxima cruzinha no calendário da rainha Isabel II. No dia 20 desse mês assinala os 70 anos de casamento com o duque de Edimburgo. Mas a grande festa, segundo o Palácio de Buckingham, está reservada para 2022, quando a monarca celebra 70 anos no trono - o Jubileu de Platina. Na altura terá 95 anos.

Monarca há mais tempo no trono em todo o mundo - bem à frente do sultão do Brunei que este ano assinala 50 anos de reinado -, Isabel II nunca revelou intenções de abdicar. A questão colocou-se em 2013-2014 quando os reis da Holanda, Espanha e Bélgica passaram os tronos aos filhos. Isabel II manteve o silêncio. Como manteve no início deste ano, quando regressou aos poucos à vida pública após uma gripe forte.

Mais velho herdeiro ao trono de sempre da monarquia britânica,o príncipe Carlos parece ter mesmo de esperar pela morte da mãe para se tornar rei. Isto apesar de nos últimos tempos Isabel II ter reduzido a agenda, passando a presidência de 25 das mais de 500 instituições de caridade que dirige para Catherine, duquesa de Cambridge e mulher do príncipe William, segundo na linha de sucessão ao trono. "A rainha sente que tem de cumprir o seu dever e nunca pensará em abdicar", disse ao The Telegraph Sarah Bradford, historiadora e biógrafa de monarcas como Isabel I e Jorge VI.