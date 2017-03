Pub

Em vez de restrições à entrada de cidadãos de sete países de maioria muçulmana, haverá apenas a seis

Donald Trump vai retirar o Iraque da sua lista de países cujos cidadãos enfrentam restrições para entrar nos Estados Unidos, avança a Reuters. Segundo fonte da Casa Branca disse à agência noticiosa, esta ordem executiva - que irá substituir a anterior, vetada pelos tribunais - será aprovada hoje pelo presidente norte-americano.

Com o seu primeiro veto migratório, emitido a 27 de janeiro, Donald Trump suspendeu o programa de acolhimento de refugiados durante 120 ou, no caso dos sírios, indefinidamente, e proibiu a entrada nos Estados Unidos de cidadãos de sete países de maioria muçulmana - Iraque, Irão, Somália, Iémen, Líbia, Síria e Sudão - durante 90 dias.

Após uma semana de caos e confusão durante a qual a Administração norte-americana introduziu algumas mexidas, um juiz suspendeu temporariamente o veto para analisar a sua constitucionalidade, uma decisão que foi ratificada por uma instância superior à qual Trump recorreu após o primeiro revés.

Perante a perspetiva de uma longa batalha judicial de desfecho incerto, o Presidente dos Estados Unidos optou por rever a ordem executiva anterior.

Essa nova versão deverá ser assinada hoje, segundo a Reuters, que avança que a principal alteração tem a ver com a retirada do Iraque dessa lista negra, depois de as autoridades deste país terem introduzido novos procedimentos de seleção, como a triagem de vistos e a partilha de dados, e devido ao trabalho conjunto com os EUA para combater o Estado Islâmico.

De acordo com fonte da casa Branca, os milhares de legais destes seis países a residir nos EUA não serão abrangidos pelo veto migratório.

O Iraque manifestou "alívio profundo" perante o facto de ser retirado da lista. "A decisão é um passo importante na direção certa, consolida a aliança estratégica entre Bagdade e Washington em muitas áreas e na sua guerra comum contra o terrorismo", afirmou o ministério dos Negócios Estrangeiros iraquiano, citado pela Reuters.

Na terça-feira passada, no seu primeiro discurso no Congresso, Donald Trump defendeu a proibição de entrada em território norte-americano de determinados estrangeiros para evitar a formação de uma base terrorista no país.

"Não podemos permitir que a nossa nação seja um santuário para os extremistas", afirmou, prometendo novas medidas "em breve". Trump considerou que "não é compassivo, mas imprudente, permitir a entrada descontrolada [de pessoas oriundas] de lugares onde não acontece uma verificação adequada".