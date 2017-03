Pub

Decisão meramente simbólica porque as companhias em causa não têm negócios com o Irão

O Irão decidiu impor sanções a 15 empresas norte-americanas pelo apoio a Israel e ao que apelida de "atos terroristas daquele regime", segundo a agência de notícias oficial iraniana.

Esta decisão, que é meramente simbólica porque as companhias em causa não têm negócios com o Irão, foi divulgada num comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, que refere que "todas as transações são interditas com aquelas empresas, os seus bens serão apreendidos e os seus líderes não serão capazes de obter visto" por parte do Irão.

Entre as sociedades norte-americanas visadas por Teerão estão a companhia United Technologies, que é acusada de vender helicópteros a Israel, a IIT Corporation ou a fabricante de armas Bushmaster Firearms International.

A decisão ocorre dois dias depois de ser conhecida uma proposta dos Estados Unidos para impor sanções ao Irão.

Um grupo de congressistas, republicanos e democratas, dos Estados Unidos, apresentou na quinta-feira um projeto de lei que prevê a imposição de sanções ao Irão por causa do seu programa de mísseis balísticos.

A ser aprovado, o projeto irá afetar todas as pessoas envolvidas no programa iraniano de mísseis balísticos e, também, impor sanções por vínculos com o terrorismo à Guarda Revolucionária. Além disso, exigiria ao Presidente dos Estados Unidos o bloqueio dos bens de qualquer pessoa ou organização implicadas "no fornecimento, venda ou transferência de armas e material proibido de e para o Irão".

Segundo os senadores proponentes, o projeto de lei em causa não interfere no acordo nuclear que foi assinado, em 2015, entre o Irão e as seis potências, incluindo os Estados Unidos.

Teerão defende que o seu programa de mísseis balísticos é meramente defensivo e que não viola nem o acordo nuclear nem a resolução 2231 das Nações Unidas, a qual proíbe o Irão de levar a cabo testes de mísseis com capacidade nuclear.