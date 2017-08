Pub

Investigadores do MIT apresentaram na Conferência Internacional de Robótica e Automação um robô de origami, que mede cerca de um centímetro, e é capaz de se dobrar a si próprio para fazer tarefas.

A micro máquina pesa um terço de grama e é capaz de nadar, escalar inclinações, atravessar terrenos acidentados e carregar cargas duas vezes maiores que o seu peso. Além de ser uma folha de plástico que se dobra a si própria, o único componente do robô é um íman que está fixo nas suas costas. Os seus movimentos são controlados por campos magnéticos externos.

"Todo o movimento de caminhada está incorporado na mecânica do corpo do robô", disse Cynthia R. Sung, formadora da MIT em engenharia elétrica e ciência da computação e que pertence ao grupo que desenvolveu o robô.

A ideia do projeto surgiu como forma de, hipoteticamente, poder injetar pequenas máquinas no corpo humano, onde navegariam para um local de intervenção, dissolvendo-se depois de completar as tarefas atribuídas. Para esse fim, os investigadores construíram seus próprios protótipos de materiais solúveis em líquidos.

"Completamos o ciclo desde o nascimento até ao fim de vida", disse o primeiro autor do projeto, Shuhei Miyashita. "O círculo está fechado", concluiu.

Em todos os protótipos, as folhas que se dobram sozinhas tinham três camadas. A camada do meio consistia sempre em policloreto de vinil, um plástico normalmente usado em canos, que se contrai quando aquecido.

Uma vez que o robô se dobra, o atrito entre os "pés" da frente do robô e a base em que se desloca é o suficiente para que os pés da frente permaneçam fixos enquanto os pés de trás se levantam. A aplicação de campos magnéticos permitem fazer com que o corpo do robô gire ligeiramente, o que rompe a adesão dos pés dianteiros e faz o robô avançar.