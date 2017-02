Pub

Chuvas intensas fizeram transbordar os rios para níveis potencialmente perigosos

Inundações obrigaram a evacuações no norte da Califórnia, nos Estados Unidos, depois de as chuvas intensas terem feito transbordar os rios para níveis potencialmente perigosos.

A quebra de um dique no rio San Joaquin motivou uma ordem para deslocar cerca de 500 pessoas que vivam principalmente em fazendas perto de Manteca, condado de San Joaquin, segundo as autoridades.

O dano está a ser reparado, depois de um alerta de que o rio estava a atingir o topo do dique e que pode permanecer assim por quatro dias.

No condado de Monterey, as pessoas que vivem perto do rio Carmel foram aconselhadas a abandonar o local, bem como aqueles no bairro de Salinas, perto do riacho Santa Rita e algumas pessoas na localidade rural de Royal Oaks, onde um deslizamento de terras atingiu uma casa.

No condado de Lake, cerca de 100 casas foram evacuadas porque o Lago Clear já estava acima do nível de inundação.

Mais casas podem ser evacuadas ao longo da costa à medida que o nível das águas sobe.