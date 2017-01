Pub

As autoridades malaias retiraram mais de 23 mil pessoas pelas inundações que há cinco dias assolam os estados malaios de Terengganu e Kelatan, no nordeste da península de Malaca, informaram hoje fontes oficiais.

A chuva intensa dos últimos dias causou o encerramento de 101 escolas depois das aulas terem sido suspensas, além de problemas nas estradas e pontes e a suspensão do serviço ferroviário.

As equipas de emergência informaram que até à data não foi reportada nenhuma morte pelo temporal, que todos os anos assola esta parte da Malásia, causando a retirada de milhares de pessoas.

O caudal de dez rios ameaça transbordar à sua passagem por Terengganu; e outros três, no vizinho estado de Kelantan.

As inundações também afetam partes do estado de Sabah, no norte da ilha do Borneu, mas os retirados ascendem a 140 e dez escolas encerrados, segundo o diário "The Star".

Algumas províncias da Tailândia, que fazem fronteira com os estados malaios, também foram afetadas pelas inundações, mas as autoridades disseram que não foi necessária a retirada de residentes.

As piores inundações na Malásia nos últimos anos foram registadas entre dezembro de 2014 e início de 2015, nas quais morreram 25 pessoas e mais de 200 mil vítimas.

