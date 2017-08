Pub

Televisão nacional interrompeu as emissões e está a transmitir imagens de pessoas a tentar escavar a terra e a lama à procura dos seus familiares e possíveis sobreviventes

Mais de 200 pessoas morreram na sequência de deslizamentos de terras provocados por grandes inundações registadas esta segunda-feira na Serra Leoa, indicou um funcionário da morgue da capital do país, Freetown. Segundo a Cruz Vermelha, citada pela AFP, morreram pelo menos 312 pessoas.

As vítimas mortais terão sido todas registadas em Freetown, de acordo com as agências internacionais.

Em declarações à emissora de rádio nacional, Sinneh Kamara relatou que mais de 200 corpos foram transportados para aquele serviço, cujas instalações ficaram sobrelotadas.

"A capacidade da morgue é muito pequena para estes corpos", afirmou o mesmo funcionário, instando as autoridades do Departamento de Saúde local a enviarem mais ambulâncias para o local.

A televisão nacional interrompeu as emissões e está a transmitir imagens que mostram pessoas a tentar escavar a terra e a lama à procura dos seus familiares e possíveis sobreviventes.

Outras pessoas foram vistas a transportar os corpos dos respetivos familiares em sacos de arroz para a morgue de Freetown.

Equipas de militares foram destacadas para ajudar nas operações de resgate que ainda estão em curso.

As inundações constituem um perigo frequente na Serra Leoa, onde as habitações feitas com materiais precários são regularmente destruídas pelas chuvas torrenciais. Em 2015, inundações fizeram 10 mortos e milhares de desalojados na capital.

