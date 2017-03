Pub

Autoridades da Malásia suspeitam que estão envolvidos no assassinato do meio irmão do líder da Coreia do Norte

A Interpol emitiu um mandado de captura internacional para quatro norte-coreanos procurados pela Malásia devido à sua suposta ligação ao assassínio de Kim Jong-nam, meio-irmão do líder da Coreia do Norte, informou hoje o chefe da polícia malaia.

Kim Jong-nam foi assassinado em 13 de fevereiro no aeroporto internacional da capital da Malásia, Kuala Lumpur, por duas mulheres -- uma indonésia e uma vietnamita, atualmente presas -- que lançaram o agente nervoso VX contra o seu rosto, provocando a sua morte minutos depois.

Os investigadores da Malásia também procuram sete norte-coreanos suspeitos, dos quais quatro deixaram o país no dia do crime.

O chefe da polícia malaia indicou que acredita que esses quatro fugiram para Pyongyang, enquanto os restantes três se encontram escondidos na embaixada da Coreia do Norte em Kuala Lumpur.

"Nós obtivemos um 'alerta vermelho' para quatro cidadãos norte-coreanos que estavam no aeroporto no dia do incidente e que desde então partiram", explicou o chefe da polícia malaia, Khalid Abu Bakar, aos jornalistas, afirmando que esperam poder capturá-los através da Interpol.

O 'alerta vermelho' constitui um pedido de captura com vista à extradição/transferência e equivale a um mandado de captura. Após a receção de um 'alerta vermelho, os países membros da Organização Internacional de Polícia Criminal devem proceder à aplicação das medidas de detenção e prisão preventiva do indivíduo procurado, mas a Coreia do Norte não faz parte da Interpol.

O 'alerta vermelho' da Interpol, publicado 'online', mostra quatro homens -- Hong Song Hak, Ri Ji Hyon, O Jong Gil e Ri Jae Nam --, com idades entre os 32 e os 56 anos.

Desde a morte de Kim que as relações entre a Malásia e a Coreia do Norte se deterioraram, com ambos a expulsarem os embaixadores.

Além disso, a Coreia do Norte proibiu todos os malaios de deixarem o país até que uma "solução justa" seja alcançada e na réplica a Malásia decidiu proibir em seguida a saída dos norte-coreanos do seu território.

Na quarta-feira, a Malásia fez saber, com efeito, que admite a possibilidade de entregar à Coreia do Norte o cadáver entretanto embalsamado no mesmo dia em que confirmou oficialmente a identidade do corpo através de um teste de ADN de um filho de Kim Jong-nam.