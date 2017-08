Pub

Estudante portuguesa afirmou que se tentava distrair da tragédia que acabara de acontecer com "as perguntas dos exames"

A portuguesa Inês Alves, de 16 anos, foi uma das sobreviventes do incêndio na Torre Grenfell, em Londres, a 14 de junho. No dia seguinte à tragédia, Inês tinha vários exames nacionais que, apesar do fogo que tirou praticamente tudo à família, acabou por realizar no dia seguinte.

Agora, saíram as notas e Inês conseguiu valores que a colocam num grupo restrito de alunos. O 9 a Matemática, uma nota introduzida pela primeira vez este ano para distinguir os melhores alunos, coloca a jovem no grupo dos melhores alunos do Reino Unido, onde só chegaram 3% dos estudantes.

Inês, que não conseguiu realizar o exame de História, conseguiu notas máximas a Espanhol, Ciências e Matemática, conta o Telegraph. A Química, teve também a nota mais alta.

Em declarações ao mesmo jornal, Inês, que frequenta a escola secundária Sacred Heart, em Hammersmith, disse estar "muito contente" com as notas. "Não esperava ter tanta atenção apenas por ir a um exame, como toda a gente foi, achei que era normal", afirmou.

"Tinha dormido duas horas e tinha acabado de ver a minha casa a ser destruída pelo fogo, mas ainda não tinha caído em mim. Ocasionalmente, vinha à minha cabeça, mas tentava distrair-me com as perguntas dos exames", explicou.

A jovem de 16 anos, que vivia no 13.º andar da Torre Grenfell afirmou também ao Telegraph que vai começar terapia e aconselhamento. "Tento ser forte à frente das pessoas, mas obviamente que tenho os meus momentos. Talvez precise de falar com alguém sobre as coisas", afirmou.

Acrescentou que, algumas vezes, quando está a adormecer, a imagem das vítimas surge-lhe na cabeça.

Sobre o que perdeu no incêndio, disse que a família "ficou muito perturbada no início por ter perdido tudo, mas que agora percebeu que nunca vai recuperar nada e tem que viver com isso".