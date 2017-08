Pub

Cerca de 200 membros da comunidade indiana em Portugal celebraram os 70 anos da independência do seu país na residência da embaixada, em Lisboa

O Encarregado de Negócios Amararam Gujar hasteou a bandeira da Índia diante de cerca de 200 membros da comunidade reunidos na residência da embaixada em Lisboa para assinalar os 70 anos da independência do país.

"Este ano, o Dia da Independência é muito especial. Não só se celebra o 70.º Aniversário da independência da Índia como este dia é comemorado pouco mais de um mês após a visita do primeiro-ministro Narendra Modi a Portugal, em junho. A visita do senhor primeiro-ministro foi a primeira visita bilateral a Portugal levada a cabo por um primeiro-ministro Indiano e decorreu menos de seis meses após a visita do primeiro-ministro António Costa à Índia, em janeiro deste ano", recordou o diplomata.

Destacando a cooperação entre Índia e Portugal em áreas como "espaço, nanotecnologia, biotecnologia, Ensino Superior e Investigação Cientifica, startups, IT e eletrónica, juventude e desporto, cultura, defesa, ciências do mar, energia renovável e agricultura", Amararam Gujar lembrou ainda que a economia indiana deve crescer 7,2% este ano e que as previsões apontam para 7,7% em 2018-19.

No dia em que a Índia celebra o fim do domínio colonial britânico, as duas centenas de convidados assistiram ainda a canções patrióticas e a uma atuação de artistas locais.

Em Nova Deli, nos grandes festejos das sete décadas de independência, Modi prometeu acabar com a corrupção e manter a boa governação, apelando ao povo para ajudá-lo a construir uma próspera e unida "nova Índia".

