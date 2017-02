Pub

Britânico recebeu indemnização do estado e juntou-se ao Estado Islâmico anos depois. Governo acusado de não vigiar homem com ligações terroristas

O britânico Jamal al Harith esteve detido durante três anos na prisão norte-americana de Guantanamo e, após ser solto, recebeu uma indemnização do estado britânico de cerca de um milhão de libras, 1,18 milhões de euros. Agora, os contribuintes temem que este dinheiro tenha ido parar às mãos do grupo Estado Islâmico, visto que o al Harith se juntou à jihad em 2014 e morreu recentemente num atentado suicida em Mosul, no Iraque.

O caso de Jamal al Harith está a causar revolta no país a ser discutido nas mais altas estâncias políticas britânicas, com deputados a acusarem a primeira-ministra Theresa May - que era Secretária de Estado na altura em que o britânico recebeu o dinheiro e fugiu para a Síria - de não ter vigiado um homem que tinha ligações ao terrorismo, segundo o Independent.

Shukee Begum, mulher de al Harith, confirmou esta quinta-feira, em entrevista, que o marido usou o dinheiro dos contribuintes para se juntar às fileiras do Estado Islâmico. Begum disse ainda que o marido recebeu "substancialmente menos" do que um milhão de libras, segundo o Daily Mail, e que o dinheiro não foi uma indemnização, mas sim um acordo judicial.

Al Harith, antes conhecido como Ronald Fiddler, foi solto em 2004 após longas campanhas de grupos defensores dos direitos humanos. Em 2010, durante o governo de Tony Blair, recebeu uma indemnização, assim como outra dúzia de ex-reclusos de Guantanamo.

Quando al Harith foi para a Síria "não sobrava muito dinheiro" mas ainda assim o que restou terá sido usado pelo marido para pagar a viagem, segundo Begum.

A mulher contou que o marido foi interrogado durante seis horas quando regressou de uma viagem a Gaza em 2009, mas além disso não voltou a ser incomodado pela polícia. Segundo a Sky News, al Harith já não estava a ser vigiado pelos serviços secretos britânicos em 2014, quando fugiu para a Síria.

Shukee Begum revelou ainda que a radicalização do marido começou no final de 2013, quando ele começou a ter contacto com Abu Qaqa al-Britani, um conhecido militante do Estado Islâmico que recrutava no Reino Unido.

O deputado do partido Conservador Phillip Davies disse esta quinta-feira que o dinheiro dado a al Harith foi "arrancado" das mãos dos contribuintes, enquanto o ministro da Segurança, Ben Wallace garante que o pagamento foi corretamente monitorizado pelas autoridades, embora não especifique a quantia paga.

O britânico converteu-se ao islamismo em 1994, segundo o Daily Mail, altura em que mudou de nome. Foi preso em 2001 no Paquistão, após o atentado de 11 de setembro em Nova Iorque, e transferido em 2002 para Guantanamo Bay, uma prisão conhecida por ter pessoas ligadas ao terrorismo, mesmo sem uma acusação formal. Al Harith dizia que visitou o Paquistão por motivos religiosos.