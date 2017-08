Pub

Autoridades catalãs estão a controlar as entradas e saídas da cidade

O atentado terrorista que aconteceu, esta quinta-feira, em Barcelona, levou às autoridades catalãs a montarem postos de controlo e controlarem as entradas e as saídas da cidade.

De acordo com o El País, um carro, modelo Ford Focus, atropelou três agentes ao tentar escapar ao controlo policial. Depois, terá fugido.

Noutro posto, uma agente foi atropelada por um carro e o condutor foi detido.

Na Avenida Diagonal, uma das saídas de Barcelona, no sentido de Llobregat, um agente dos Mossos d'Esquadra foi também atropelado.

As autoridades, no entanto, não confirmam que estes casos tenham ligação com o atentado terrorista no centro da cidade, acrescenta ainda o El País.