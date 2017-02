Pub

Tribunal não fez a vontade ao Ministério Público, que queria prisão imediata ou o pagamento de 200 mil euros

O cunhado do rei de Espanha fica em liberdade, ao contrário do que pretendia o Ministério Público espanhol, que esta manhã pedira a sua prisão imediata ou o pagamento de 200 mil euros. O tribunal não aceitou os argumentos apresentados pelo procurador responsável pelo processo e decidiu que Iñaki Urdangarin não irá já para a cadeia, embora sob certas condições.

O marido da infanta Cristina - que na semana passada foi condenado a 6 anos e 3 meses de prisão e ao pagamento de uma multa de 512.553 euros por enriquecimento com dinheiros públicos através de um esquema fraudulento feito pelo Instituto Nóos, que fundou e dirigiu entre 2004 e 2006 - terá se se apresentar no primeiro dia de cada mês perante as autoridades da sua área de residência, na Suíça, e de comunicar às autoridades sempre que queira viajar para fora da União Europeia.

Também o sócio de Urdangarin fica em liberdade. Está contudo proibido de sair de Espanha, está obrigado a entregar o passaporte e a apresentar-se no primeiro dia de cada mês e a comunicar mudança no local de residência, mesmo que temporária.

Para Diego Torres, o Ministério Público solicitara o pagamento de uma fiança de 100 mil euros para evitar a prisão imediata.