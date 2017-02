Imigrantes fecham restaurantes, cafés e mercearias em váris cidades dos EUA

Pub

Iniciativa serviu para chamar a atenção para a importância dos imigrantes na economia do país e para criticar Donald Trump, pelas medidas que tem vindo a a tomar a este nível

Os restaurantes, mercearias e cafés e estabelecimentos similares de várias cidades dos Estados Unidos estiveram encerrados quinta-feira no âmbito de um protesto dos imigrantes para mostrar como são importantes para a economia do país.

O protesto nacional, denominado, "Um Dia Sem Imigrantes", foi direcionado contra o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por intensificar as deportações, construir um muro na fronteira com o México e fechar as portas do país a dezenas de pessoas.

Não ficou claro quantas pessoas participaram no protesto e, para 01 de maio, Dia do Trabalhador, já estão a ser planeadas mais ações.

O protesto chegou mesmo ao Capitólio, onde a cafetaria do Senado estava encerrada, porque os funcionários não apareceram ao trabalho.

Os organizadores apelaram aos imigrantes de todas as esferas sociais para participarem, mas os efeitos foram mais fortemente sentidos na indústria e restauração.