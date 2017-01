Pub

A análise é do portal 38north, especializado naquele país asiático

Fotos de satélite revelaram hoje que a Coreia do Norte terá reiniciado o seu reator nuclear de Yongbyon, segundo a análise do portal 38north, especializado naquele país asiático.

As imagens "indicam que as operações no reator de 5 megawatts de produção de plutónio situado no Centro de Investigação Nuclear de Yongyon da Coreia do Norte provavelmente foram retomadas", segundo o portal.

As fotos, tiradas a 22 de janeiro, mostram um fluxo de água aparentemente quente procedente da saída do reator, "o que indica que o reator está a funcionar muito provavelmente".

As águas do rio Kuryong, que flui junto às instalações, surgem completamente congeladas nas imagens, onde também se vê o mencionado fluxo de refrigerante procedente do reator, neste caso não congelado.

"Por sermos incapazes de medir a temperatura da água ou o (volume do) fluxo procedente do reator, é impossível estimar a que nível está a operar o reator, embora possa ser considerável", explica o portal ligado à universidade norte-americana Johns Hopkins.

O centro de investigação de Yongbyon, localizado a cerca de 100 quilómetros a norte de Pyongyang, é a principal fonte de plutónio do regime de Kim Jong-un para abastecer o seu programa de desenvolvimento de armas nucleares.