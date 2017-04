Pub

Especialistas dos EUA que analisam imagens de satélite da Coreia do Norte afirmam ter visto uma atividade incomum no sítio de testes nucleares do país: jogos de voleibol. As imagens foram captadas no domingo por um satélite comercial numa altura em que se especula sobre se Pyongyang se estará a preparar para o seu sexto teste nuclear, num momento de crescente tensão com os EUA.

As fotos foram lançadas pelo 38 North, um projeto de monitorização da Coreia do Norte, na Universidade John Hopkins, em Maryland.

Escreve a BBC que os analistas deram duas razões possíveis para a atividade inesperada no local do teste de Punggye-ri: ou os preparativos tinham sido colocados em espera, ou isso fazia parte de um plano para enganar os analistas. "Independentemente disso", sublinham num relatório, "o local do teste nuclear Punggye-ri parece capaz de realizar um sexto teste nuclear a qualquer momento, uma vez que a ordem é recebida de Pyongyang".

A situação do local do testes permanece duvidosa, salientaram os peritos Joseph S. Bermudez Jr, Jack Liu e Frank Pabian. "Possíveis explicações para a atividade mais recente são [que] o local e os preparativos associados para um sexto teste nuclear passaram a um estatuto de espera, com o pessoal a poder usufruir de algum tempo de inatividade para lazer, assinalam, uu então que Pyongyang "iniciou uma pausa tática na atividade no local do teste como parte de um plano geral para enganar, atrasando o sexto teste nuclear até um momento em que uma detonação alcançaria maior vantagem política".

Havia especulações de que o líder Kim Jong-un poderia ordenar um teste nuclear para coincidir com as comemorações do 105º aniversário do nascimento do presidente fundador da Coreia do Norte, Kim Il-sung, no último sábado.