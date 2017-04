Pub

O grupo teve de pedir desculpa às autoridades. Os cidadãos locais queriam que fossem punidos

A imagem de um grupo de estrangeiros a comer numa carruagem do metropolitano de Xangai, sobre uma mesa de campismo, incendiou as redes sociais chinesas, resultando num pedido de desculpa às autoridades, foi hoje noticiado.

Os seguranças da rede metropolitana de Xangai, a "capital" económica da China, no leste do país, divulgaram uma fotografia em que os estrangeiros aparecem numa "reunião de educação" com as autoridades e os operadores do metro, a quem fizeram um pedido de desculpa.

O incidente ocorreu na passada sexta-feira, quando o grupo colocou uma mesa e jantou numa carruagem do metro, uma atitude que levou os passageiros a protestar, noticiou o jornal Shanghai Daily. Os cidadãos locais alegam que existe um tratamento diferenciado para estrangeiros e que se a situação tivesse sido protagonizada por chineses as consequências seriam outras.

A fotografia tornou-se viral nas redes sociais chinesas, com os internautas a deixar comentários como: "É bom que investiguem isto rapidamente e imponham um castigo adequado".

Comer e beber no metro de Xangai não é ilegal, mas colocar uma mesa na carruagem pode ser perigoso, considerou a empresa que gere a rede. Além disso, é aconselhado que não se coma nem fale alto nos transportes públicos

A polícia disse que não puniu o grupo, visto que depois de rever as imagens de vigilância, verificou que "a mesa era pequena, não tão grande como se via na foto, e que não havia muita gente na carruagem".

Seis pessoas estiveram implicadas no incidente, todos trabalhadores da mesma empresa, mas cujas nacionalidades e nomes não foram identificados.

