Ambientalistas criticam projeto que afetar todo o estado da Florida

A igreja Mórmon dos Estados Unidos é dona de cerca de 117 mil hectares de terreno na Florida e planeia construir até 2080 uma cidade que que albergue pelo menos 500 mil pessoas.

O rancho Deseret, como é conhecida esta área, mede cerca de 20 vezes o tamanho da cidade de Manhattan, em Nova Iorque, e é dez vezes maior do que o parque Walt Disney World Resort, no mesmo Estado. Para já, abriga 40 mil vacas, mas no futuro os animais e pastos serão substituídos por casas e infraestruturas.

Os planos de construção já foram aprovados pelo governo local, segundo o Guardian, apesar de os responsáveis garantirem que as obras não irão começar nas próximas décadas.

Defensores do ambiente criticam este projeto, que dizem pôr recursos naturais como a água em perigo. "Isto não é um projeto habitacional típico", disse a arquiteta paisagista e membro da Sociedade de Plantas Nativas da Florida, Karina Veaudry. "Este projeto causa impacte ecológico em todo estado", continuou.

A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecida por Igreja Mórmon, possui vários terrenos nos Estados Unidos através de subsidiários. Na lista de propriedades aparecem quintas e empreendimentos residenciais e comerciais. O fundador da igreja, Joseph Smith, influenciou o desenho e construção de muitas cidades norte-americanas desde os anos de 1830.

A Igreja Mórmon tem comprado terrenos na Florida desde 1950 e começou por adquirir 20 mil hectares do que é agora conhecido como o rancho Deseret.

No site do rancho, o antigo presidente do Deseret, Gordon B Hinckley, explicou que estes terrenos e quintas eram "um investimento seguro onde os bens da igreja podiam sem preservados e aprimorados" e falou dos "recursos agrícolas para alimentar o povo em tempos de necessidade".

Em 2016, esta igreja comprou 380 apartamentos de luxo num complexo no Texas, num negócio avaliado em dezenas de milhões de dólares, e uma área comercial e um bloco de apartamentos na Filadélfia. Nesta última cidade está a ser construída uma praça em frente a um templo mórmon, que também já pertence à igreja.

A sede da igreja é na cidade de Salt Lake City, no estado de Utah, e aí empresas ligadas a esta fé construíram um arranha-céus com 118 metros de altura.

Uma das principais preocupações dos ambientalistas é que a cidade planeada pela igreja Mórmon vai consumir demasia água e danificar territórios que deveriam ser conservados.

Karina Veaudry contou que durante décadas têm sido feito um esforço para preservar um corredor ecológico que liga o norte e o sul do estado, protegendo os ecossistemas, e que esta urbanização estará "literalmente no centro do corredor".

Uma reportagem feita pela igreja mostra a dimensão do rancho Deseret e os vários usos que lhe têm sido dados nos últimos 60 anos.

