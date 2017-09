Pub

Hunter, um pastor alemão, foi diagnosticado com um agressivo cancro no fígado após dez anos de serviço

Michael D'Aresta, um polícia de Middletown, Connecticut, EUA, descobriu que o seu parceiro de quatro patas, Hunter, um pastor alemão da unidade canina, tinha um agressivo cancro no fígado. Mas não deixou que o animal sucumbisse à doença sem antes lhe prestar uma última homenagem, com o auxílio dos restantes agentes de Middletown.

O animal, que acompanhava D'Aresta desde 2007, já manifestava sinais de doença quando o diagnóstico foi revelado. Os veterinários recomendaram que Hunter fosse abatido, de forma a evitar o sofrimento que seria causado pelo cancro.

No sábado passado, antes de o animal ir ao veterinário pela última vez, o departamento da polícia de Middletown prestou homenagem a Hunter, despedindo-se do cão com uma ultima saudação: residentes e oficiais da polícia formaram uma guarda de honra enquanto D'Aresta carregava o animal no último percurso.

Em comunicado, partilhado na página oficial de Facebook, o departamento da polícia publicou as fotografias do momento da despedida, agradecendo o serviço prestado por Hunter ao longo de dez anos.

"Hunter e o agente D'Aresta têm sido uma importante parte do nosso departamento nos últimos dez anos. Como podem imaginar, este é um momento muito difícil para o Mike e a sua família", pode ler-se na mesma nota.

