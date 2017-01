Pub

Fortes chuvas que se abatem sobre o Peru já provocaram graves inundações

Um hotel do tempo colonial desabou esta quinta-feira sobre o rio Sicra, na região de Lircay, no Peru. As fundações do prédio tinham sido atingidas pela subida das águas resultante das fortes chuvas que se têm feito sentir no país.

O momento da derrocada foi captado em vídeo, que pode ver aqui:

O Peru tem sido atingido por graves inundações e deslizamentos de terras, resultantes da subida das águas dos rios - que em alguns locais chegaram a ficar 1,2 metros acima do nível normal. Na região de Ica, mais de 800 pessoas foram obrigadas a sair de suas casas.