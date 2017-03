Pub

Atração turística foi alvo de reportagem na China

O hotel de gelo sueco, chamado simplesmente Icehotel, é um êxito mundial, tendo atraído visitantes de todo o mundo.

Um dos mercados que tem visto maior crescimento é o do oriente. De tal forma que o local foi recentemente objeto de reportagem pela estação de televisão chinesa CCTV, cujas imagens aqui reproduzimos.

O hotel está em funcionamento entre os meses de dezembro e abril. A sua estrutura, com 55 quartos e dez restaurantes, é concretizada por um misto de construções permanentes e de outras escavadas no gelo, pelo que parte do hotel tem de ser reconstruído todos os anos.

Mesmo estando situado a cerca de 200 quilómetros no interior do Círculo Ártico, o Icehotel não escapa aos efeitos do aquecimento global. Na referida reportagem, um dos gerentes afirma que têm de ser utilizadas máquinas de arrefecimento para manter o hotel em funcionamento.