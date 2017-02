Pub

Os doentes estrangeiros extracomunitários que não precisem de tratamento urgente terão de pagar antes de serem atendidos nos hospitais públicos britânicos a partir de abril, anunciou hoje o ministro da Saúde britânico, Jeremy Hunt

Os hospitais do serviço nacional de saúde britânico já cobram aqueles doentes, mas até agora o pagamento podia realizar-se depois do tratamento ou operação, o que continuará a poder acontecer depois de abril no caso das consultas urgentes, segundo o governante.

Hunt declarou não ter "qualquer problema" com o facto da saúde pública tratar os estrangeiros "sempre e quando paguem, como fazem os contribuintes britânicos".

Para já a medida não afeta os estrangeiros oriundos de países da União Europeia, embora tal possa mudar com a saída do Reino Unido da UE Facebook

Segundo a BBC, a fatura mais alta que não foi paga por um paciente extracomunitário ascende a 300.000 libras (348.000 euros) e corresponde a um parto prematuro de uma nigeriana de quadrigémeos num hospital a oeste de Londres.

No total, os hospitais públicos britânicos gastaram em 2016 quatro milhões de libras (4,6 milhões de euros) no atendimento de doentes estrangeiros não europeus, dos quais foram reembolsados 1,6 milhões de libras (1,8 milhões de euros).