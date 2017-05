Pub

Dez mil polícias vão ser mobilizados em Hong Kong para as cerimónias do 20.º aniversário da transferência de soberania do Reino Unido para a China, noticiou hoje o jornal South China Morning Post.

Mais de um terço de toda a força policial da Região Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK) vai garantir a segurança dos líderes, incluindo o Presidente da China, que vão assistir às cerimónias, acrescentou o diário.

Durante a visita de três dias, Xi Jinping deverá empossar à chefe eleita do Executivo de Hong Kong, Carrie Lam.

Primeira mulher a desempenhar o cargo, Carrie Lam foi eleita, a 26 de março, por um comité formado por 1200 membros de diversos setores da sociedade.

A transferência de soberania do Reino Unido para a China realizou-se a 1 de julho de 1997.

O South China Morning Post destacou a realização, na próxima semana, de um exercício policial antiterrorista de grande dimensão.

Com o nome de código 'Hardshield', o exercício vai juntar 29 mil agentes ao longo de cinco dias, tendo por objetivo garantir que as forças de segurança se encontram preparadas para qualquer cenário, incluindo ataques terroristas.

No final do mês, as forças de segurança de Hong Kong vão realizar outro exercício antiterrorista no aeroporto internacional da RAEHK, estando previstos mais para junho, com treino no terreno para testar medidas de controlo de motins e novos equipamentos, disse o jornal.

Na quarta-feira, a polícia antiterrorista de Hong Kong afirmou que extremistas inspirados pelo grupo extremista Estado Islâmico podem estar infiltrados na cidade, indicando estar sob alerta para evitar a ocorrência de ataques praticados por 'lobos solitários'.

Apesar de manter em moderado o nível de alerta terrorista, por não haver informações específicas sobre uma ameaça concreta ou relativamente à iminência de um ataque, a polícia advertiu que o perigo é real.