Brasileiro de origem japonesa, Hidekazu Takayama é o novo líder da poderosa bancada suprapartidária evangélica, que reúne 188 deputados federais de um universo de 512. Em reunião recente com o presidente Michel Temer apresentou a agenda do grupo que, sublinha, atende aos anseios da maioria da população: lutar contra a liberalização da canábis, a legalização do aborto e o casamento homossexual

Sendo a Bancada Evangélica composta por 188 deputados, esteve, está ou estará algum dia em cima da mesa a hipótese de se reunirem num só partido para ganhar mais força?

A Bancada Evangélica, assim como a Bancada Católica, é um mecanismo suprapartidário, criado no intuito de defender os ideais cristãos porque 82% dos brasileiros são cristãos, espalhados entre as mais diversas correntes e variantes doutrinárias, tendo os ensinos de Cristo como eixo. Não há a menor possibilidade de nos reunirmos num só partido porque cada deputado tem as suas peculiaridades e divergências locais, regionais e estaduais.

O presidente Michel Temer recebeu a bancada recentemente. Mostrou abertura às suas lutas mais conhecidas, como liberalização da maconha ou legalização do aborto?

O motivo que nos levou ao presidente foi pontuar a posição da maioria do povo brasileiro. Ele tinha de saber que não será uma minoria, que se diga de passagem é ruidosa e bem articulada, que irá impor as regras. Democracia é respeitar a opinião da maioria. Não queremos uma ditadura da maioria, mas muito menos uma ditadura de uma minoria. Sobre a liberalização da maconha, sabemos que a planta cannabis tem um cunho medicinal, porém, infelizmente, pode ser consumida como droga, logo apenas alertamos que aliviar a situação jurídica poderia criar enormes efeitos colaterais como a legitimação do tráfico de drogas. Em resumo, há uma frase popular no Brasil: "Se abrir a porteira para passar um boi, passará a boiada inteira." Sobre a legalização do aborto, por mais que se usem os argumentos da questão da assepsia, de alguns casos de estupro, ou até da microcefalia/anencefalia, o afrouxamento à lei pode abrir precedentes. Nós, os evangélicos e os católicos, entendemos que o direito à vida e à morte pertencem só a Deus. No Brasil, a Constituição (artigo 5) é bastante clara sobre a inviolabilidade do direito à vida, a que se soma o Estatuto do Nascituro.

Temer está mais próximo da bancada do que Dilma?

Arrisco a dizer que sim porque Dilma estava caminhando para uma ditadura marxista bolivariana, imaginando, com as mortes de Fidel Castro e Hugo Chávez, ser a líder mundial da vez. Não entendeu que o Brasil não tem a vocação da esquerda ateia. Dilma no seu segundo mandato começou a sentir-se a toda-poderosa e começou a tomar decisões não democráticas, passando em várias ocasiões por cima do Parlamento. Em 2015 mostrou as suas garras, tentando implantar os "Conselhos Populares", semelhantes aos politburos chinês e russo. Queria! O Parlamento não aceitou. Nem o pessoal da esquerda aceitou. Seria um tiro no pé, de toda a democracia. Este é o resultado de alguém que nunca foi parlamentar. Foi guerrilheira na adolescência. Temer foi parlamentar quase a vida toda. Ele sabe que uma democracia só sobrevive com um parlamento forte.

Li uma frase sua em que dizia que "Deus não criou Adão e "Evo"". A luta contra o casamento homossexual é um dos principais cavalos de batalha da bancada?

Apenas quis enfatizar uma verdade: homem com homem não forma família. Como a maioria conhece a Bíblia, quis lembrar que se Deus tivesse feito dois homens - Adão e "Evo" - ou duas mulheres - Eva e "Ada" - o livro de Génesis teria apenas algumas páginas e a Bíblia não existiria. Aliás, a raça humana seria extinta nos primórdios. Ter convicções firmes não nos faz homofóbicos. Temos um raciocínio simples: por exemplo, se um homossexual estiver lendo esta entrevista, ele ou ela só está no mundo porque um homem, seu pai, amou uma mulher, sua mãe. Sempre que afirmo isso, um gay diz: mas nós podemos cuidar, criar. Sim, mas não gerar, não formar prole. Sempre querem taxar-nos de homofóbicos mas acho que o que há mais são "cristofóbicos". Desafio qualquer repórter, pelo menos aqui no Brasil, a dizer-me nos quase quatro mil casos de ataques e mortes de homossexuais um que tenha sido praticado por cristãos. Nenhum. A maioria foi por briguinhas e ciúmes entre eles próprios, na intimidade, e alguns casos de skinheads. Que fique bem claro: cada um vive a vida que quer, nada temos contra homossexuais, nem os direitos de cada um, direitos humanos, que a Bíblia chama de livre-arbítrio. Mas não queira taxar-nos de fanáticos só porque temos o nosso norte, princípios, convicções. Deus até se entristece quando o povo não tem conhecimento (Oseias 4:6).

Como as delações da Odebrecht e a Lava Jato repercutiram na bancada - e como sentiu o envolvimento do hoje detido Eduardo Cunha, destacado deputado evangélico?

Nós cristãos temos uma máxima: nenhum ser humano é perfeito. Até no grupo seleto dos apóstolos tinha um Judas e um Tomé, que via os milagres e mesmo assim não botava um pingo de fé em Jesus. O facto de o Eduardo ter se afastado da rota, entristece-nos, mas temos a compreensão de que o ser humano falha. Não temos o direito de julgar.

Do ponto de vista pessoal, seu nome indica herança japonesa. Teve formação budista? Como se deu a mudança para a igreja Evangélica?

Tenho no meu DNA, a herança asiática. Meus pais vieram do Japão, budistas. Fui duramente criticado pelos meus pais quando aceitei a fé cristã. O primeiro Buda, o príncipe hindu Sidarta, renunciou ao trono para peregrinar entre os pobres, a história dele é linda. No fim das suas peregrinações, deixou uma máxima, do budismo, até hoje: "Estou em busca da verdade." Aí vem a diferença: Jesus deixou algo tremendo "Eu sou a verdade" (São João 14:6). É preciso dizer mais? Nós é que somos bairristas, presos a fronteiras geopolíticas, árabes contra judeus, argentinos contra brasileiros, chineses contra japoneses, espanhóis contra bascos. Que besteira. Nessa linha de pensamento, se Jesus nascesse nos Açores, os portugueses do continente não se converteriam? Deus é Deus. Ele tinha de vir em algum lugar. Quem cria fronteiras, preconceitos, são os homens, Deus não.

