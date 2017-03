Pub

Vítima já tinha sofrido um ataque e estava internada no hospital

Homens armados invadiram na segunda-feira um hospital no Pará, no norte do Brasil, e mataram a tiro Waldomiro Costa Pereira, um dos principais líderes do Movimento dos Sem Terra (MST) na região, noticiaram os 'media' locais.

O portal de notícias brasileiro G1 afirmou que Waldomiro Costa Pereira, assessor do gabinete da prefeitura do município, encontrava-se internado há dois dias no Hospital Geral de Parauapebas, depois de ter sido alvo de um ataque.

O incidente ocorreu muito rapidamente, de acordo com relatos de guardas da unidade hospitalar citados pelo G1, mas foi registado pelas câmaras de vigilância.

Segundo uma reportagem da SBT, do incidente resultaram pelo menos dois mortos: Waldomiro, o alvo dos homens armados e um outro paciente que estava a ser reanimado pelos médicos quando começou o tiroteio - os médicos viram-se obrigados a parar as manobras de reanimação e o paciente acabou por morrer.

Há ainda uma terceira paciente que estava internada nos cuidados intensivos do hospital e sofreu um ataque cardíaco com o susto do tiroteio.

A polícia civil brasileira abriu um inquérito, acrescentaram

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.