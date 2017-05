Pub

Homem estava a conduzir alcoolizado. Menino de 6 anos está em estado crítico

Um homem mexicano provocou no sábado um acidente na Califórnia, Estados Unidos, que deixou uma criança de seis anos gravemente ferida, enquanto estava alcoolizado. O caso ganhou outro destaque quando as autoridades norte-americanas revelaram que Constantino Banda-Acosta, de 38 anos, já tinha sido deportado para o México pelo menos 15 vezes em 15 anos.

A última vez que Banda-Acosta foi deportado de volta para o México foi em janeiro deste ano, segundo os serviços de imigração e fronteiras dos Estados Unidos. Ele "foi repatriado para o México pelo menos 15 vezes desde 2002", disse esta autoridade num comunicado.

No sábado, Banda-Acosta não parou num sinal de Stop e acabou por bater num carro onde seguia um casal e o filho. O mais afetado foi o menino de seis anos, Lenox, pois o carro de Banda-Acosta bateu primeiro contra o lugar dele- a parte traseira do lado do condutor.

Com ele, no veículo que provocou o acidente, estava outro imigrante ilegal mexicano, segundo a CNN.

A família voltava de uma viagem à Disneyland e estava um quarteirão da casa quando se deu o acidente.

Lenox foi levado para o hospital pediátrico com graves ferimentos na cabeça e está em estado grave.

Banda-Acosta fugiu do local do acidente mas foi apanhado pelas autoridades. O homem será detido pelos serviços de imigração e fronteiras após ser solto pela polícia de San Diego.

Banda-Acosta é acusado de conduzir sob efeito do álcool, ter fugido do local do acidente e conduzir sem carta de condução.